Nito Artaza rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Cecilia Milone y Chico Novarro: “Es una desconsideración hacia un grande”

Después de que trascendiera que Cecilia Milone habría tenido un romance hace años con Chico Novarro, se desató el escándalo y todos se preguntaron cuál era la posición al respecto de Nito Artaza, quien estuvo casado con la actriz durante siete años.

Cecilia Milone junto a Chico Novarro (Foto: Instagram/@ceciliamilone)

Tras las insistencias, el humorista y productor teatral rompió el silencio en un móvil para Intrusos (América TV). “Escuché, vi cosas por ahí y todo, pero tengan un poco de compasión. Estamos hablando de amor, chicos”, expresó.

En ese sentido, el notero Alejandro Guatti le dijo: “Ella dice que le hiciste un carpetazo, sugirió eso”. Al escucharlo, el exsenador se rió y contestó: “Pero, cómo... No tengo nada que hacer, realmente una cosa insólita, sobre todo con Cecilia, que le tengan mucha compasión”.

Nito Artaza habló de Cecilia Milone (Foto: Captura TV)

Y siguió: “Un cariño grande... Que la respeten y que le den paz”.

El cronista le mencionó también el descargo que había realizado Cecilia a través de su Instagram. “No sé porque yo no la veo. Trato de no... es un contacto absolutamente cero de las redes porque así tiene que ser”, completó el humorista.

Contundente, comentó: “Es una vuelta de página, ya se terminó esa historia, no me pertenece. Además, estoy viviendo otro momento de mi vida”. “¿Con Belén (Di Giorgio)?“, quiso saber Guatti. ”Cuando uno está solo siempre recurre a las amigas", lanzó.

Con relación al supuesto vínculo clandestino entre Milone y Chico Novarro, dijo: “Una desconsideración hacia Cecilia y una desconsideración hacia la memoria de un grande. Sabía de la admiración (entre ellos), por supuesto”.

Por último, insistió en que jamás haría algo que pudiera dañar a la mujer con la que contrajo matrimonio en 2017. “Nadie de su entorno puede decir eso de mí, ni siquiera ella. Jamás a una persona que yo he amado le puedo hacer un daño”, cerró.

La palabra de Artaza llega después del insólito episodio que Milone vivió en la la puerta de su casa este miércoles, cuando intentó cruzar el semáforo en verde para esquivar la prensa.

Mientras la cantante paseaba a su perro, Cande Mazzone, la cronista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Rodrigo Pallares, se acercó con el micrófono abierto, le consultó si “estaba todo bien y si podía hacer una nota”. Al verla, la actriz le dio un beso y le dijo: “Chau, linda”.

Para evitar una nota, Cecilia Milone cruzo el semaforo en rojo y casi la pisan: "Prefiero que me atropelle un auto"

“Queríamos saber...”, expresó la periodista y tuvo que interrumpir la pregunta para advertirle que tuviera cuidado con los autos, ya que aún no estaba la señal para avanzar. “Prefiero que me atropelle un auto. No me jodan más. No me gusta en la puerta de mi casa, me da miedo”, comenzó a decirle la cantante, al mismo tiempo que su perro no dejaba de ladrar y los bocinazos se escuchaban detrás.

Ya en el estudio, Lussich agregó: “Cecilia Milone se empieza a separar de Nito Artaza cuando se muere Chico Novarro. Nunca entendimos el por qué y ella en ninguna nota quiso decir el motivo por el cual pasó eso. Entonces se empezó a especular que Nito Artaza había sido toda la vida un mujeriego”.

Cecilia Milone enojada con la prensa (Foto: Captura de TV)

Y siguió: “La familia del Chico Novarro cuenta y hay muchos testigos de lo que pasó ese día cuando ella se prendió al timbre diciendo ‘es el amor de mi vida, déjenme verlo’, tratamos de no juzgarla. Ella se siente sentenciada, como que los periodistas somos una especie de fiscales”.