4 de septiembre de 2020 • 12:15

La periodista Romina Manguel estalló de furia contra los esquiadores que violaron la cuarentena en el cerro Chapelco, luego de que se difundieran imágenes con un grupo de personas burlándose del coronavirus, sin respetar la distancia social y sin barbijo.

"Veo el video de Chapelco. Se burlan del virus. Se creen vivísimos. No están trabajando. Toman cerveza en la montaña. No son hipertensos poniéndole sal a la comida. Si fuese así se podrían morir ellos. Pero ponen en riesgo a todos. No alcanza con indignarse. Es un delito", escribió en Twitter la conductora televisiva y columnista política del programa Novaresio 910 (La Red).

Como consignó LA NACIÓN, si bien la violación de las medidas sanitarias ocurrió el 22 de agosto, esta semana se difundieron una serie de videos donde se ve a un grupo de personas sin tapabocas y sin respetar el distanciamiento social en un bar del centro de esquí de la provincia de Neuquén.

El video que causó la bronca de Manguel dura apenas 12 segundos y se ve a dos esquiadores levantar sus tragos mientras gritan "coronavirus no te tenemos miedo" y se funden en un abrazo, al ritmo de la música electrónica. "Grande Alberto [Fernández], venciste al coronavirus", dice uno de los hombres en alusión al Presidente.

El ministerio de Turismo de Neuquén clausuró el local y los propietarios deberán pagar una multa de $200.000. Además, fueron identificados y notificados ocho individuos que aparecen en las grabaciones.

En otro de los videos, un hombre se jacta de que en San Martín de los Andes se vive con la misma flexibilización que en Europa. "Se dieron cuenta de que en Europa y en San Martín de los Andes ya no hay cuarentena", dice el protagonista.