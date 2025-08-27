El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel tras el anuncio de la separación con Victoria De Masi

El inicio de la semana dejó un inesperado cruce entre los periodistas Matías Martin y Romina Manguel, luego de que la conductora invitara a su programa a la escritora Victoria De Masi y, en medio de la charla, se revelara que se separó del comentarista deportivo.

La situación se originó en Radio Con Vos, cuando Manguel entrevistaba a De Masi, autora de Karina. La Hermana. El Jefe. Durante la charla, la conductora le envió un saludo a Martin, quien creía era todavía la pareja de la escritora. Fue entonces cuando la invitada dijo: “Le mandamos un beso, pero yo me separé de Mati hace unos largos meses”.

Sorprendida, Manguel corrigió: “No me enteré de eso, entonces no le mandamos un beso”. La escritora buscó descomprimir: “Está todo bien, lo quiero muchísimo, lo respeto, me parece brillante y tuve una relación muy linda con él. Hace tiempo se terminó, no pasó nada grave”.

El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel por el anuncio de la separación con Victoria De Masi

Al día siguiente, un móvil de América TV abordó a Martin mientras salía de su programa y le consultó sobre su separación de la escritora y la entrevista radial. “¿Fue a lo de Manguel? Pobre, tuvo que ir a lo de Manguel… Está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas. Por ahí va a otros lugares mejores, no sé“, lanzó con ironía el periodista deportivo en contra de su colega.

Además, destacó que De Masi “seguirá siendo una persona importante” en su vida y que ambos mantienen una “buena comunicación”. “La quiero mucho, la admiro, la respeto; es alguien muy importante para mí, a quien voy a seguir queriendo toda mi vida. Nos separamos hace un montón. No hay nada para contar, nunca fue público el vínculo, así que mi admiración, mi respeto y mi cariño hacia ella para siempre”, dijo.

Matías Martin confirmó la separación de Victoria Da Masi (Foto: Captura / América TV)

Las declaraciones no cayeron bien en Manguel, que al aire en su programa No dejes para mañana le dedicó un fuerte descargo:“No sé por qué pomo se calentó Matías [Martin]. Ella habló bien de él, ¿cuál era el problema? ¿Cómo la ligué yo? Sos un mala leche, Mati. ¿Tenés algo pendiente conmigo que no recuerde? Agredir a tu expareja y encima decir: ‘Pobre, tuvo que ir a ese lugar’. Vino porque eligió venir acá”.

Matías Martin se separó de Victoria De Masi

Y agregó: “Es el problema de los cagones: cuando te ven te saludan. Podés no saludarme y estaría bien, pero esta doble cara... Andar con cara de buen tipo, ¿y después desmerecer el laburo de mis compañeros, de la radio?"

“¿Pobre? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué te enojó tanto? ¿Tenés algún problema conmigo, con la radio, con mis compañeros, con el operador? ¿Cómo desmerecés un espacio así? Cagón. Si no te gustó, llamala a ella. Tan resuelto no lo deben tener“, subrayó.