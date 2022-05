“No va más”: cancelaron una serie de Marvel tras su primera temporada y los fans estallaron

En el ultimo tiempo, los gigantes del streaming comenzaron una batalla a todo o nada para ganar suscriptores. Estrenaron series, películas, documentales, reciclaron contenido viejo y apostaron por crear otros actuales, todo en la lucha por convertirse en la plataforma más elegida por los usuarios. Sin embargo, no todo lo que se hizo dio los resultados esperados y, a pesar de los deseos del publico, a muchas producciones les bajaron el pulgar tras una sola temporada. Esta vez fue el turno de Marvel y sus fanáticos estallaron en las redes.

Desde su llegada, Disney+ se posicionó como una de las plataformas más elegidas por los usuarios, sobre todo, de los más pequeños. Las películas y series animadas, los clásicos del cine y franquicias como Piratas del Caribe o High School Musical lograron cosechar alrededor de 130 millones de usuarios en menos de tres años. Con la llegada de Star+ (con éxitos como Grey´s Anatomy, This is Us y Los Simpson) redobló la apuesta y logró reunir a un público más adulto.

Pero es sin dudas la franquicia de Marvel lo que se lleva todas las miradas de las plataformas de The Walt Disney Company. Tras el éxito de Los Vengadores, Spider Man, Iron Man, Thor, entre otros, comenzaron a producirse nuevas series y documentales que enloquecieron a los fanáticos. Sin embargo se confirmó que una de las producciones fue cancelada tras una sola temporada.

Las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel se convirtieron los grandes éxitos del streaming. Marvel

Se trata de MODOK, una serie animada para adultos de 10 capítulos disponibles en Star+. Según consignó Deadline, Hulu tuvo algunos problemas para encontrar el éxito en los contenidos de Marvel, una de las principales marcas de Disney+. Es por eso que decidieron cancelarla, tras no tener la respuesta que esperaban de parte del público.

Tras una sola temporada y debido al poco éxito que tuvo, Hulu canceló la serie MODOK (Foto: Instagram /@marvelsmodok)

La serie creada por Jordan Blum y Patton Oswalt para Hulu y producida por Marvel Studios tuvo su estreno en mayo de 2021. El propio Oswalt le dio voz a M.O.D.O.K, el protagonista, un supervillano que lucha por controlar su empresa y su familia. El elenco se completa con Aimee Garcia, Ben Schwartz, Melissa Fumero, Wendi McLendon-Covey, Beck Bennett, Jon Daly y Sam Richardson.

MODOK la serie de Marvel disponible en Star+

Pese a que no tuvo los resultados esperados, el público tiene un cariño y sobre todo un fanatismo especial por los contenidos de Marvel. La decisión tuvo repercusiones en las redes sociales y todo tipo de opiniones respecto a la cancelación de M.O.D.O.K.

Las imágenes de la serie inundaron las redes sociales y los usuarios opinaron sobre su cancelación (Foto: Twitter / @renovadaocancel)

A través de la red social varias personas se manifestaron en contra de la decisión. “¡Todo es dolor! Hulu canceló MODOK tras su primera temporada”, escribió un usuario. Por su parte, otro comentó: “Realmente me gustó el programa y simplemente lo cancelaron y lo dejaron en suspenso”. Mientras que otra tuitera agregó:“Hulu por favor dejen de cancelar series que me gustan. Runway no lo perdono pero con M.O.D.O.K. me mataron”.

Los usuarios decidieron usar a los personajes de la serie para expresar su enojo (Foto: Twitter / @FueraPlano)

Asimismo, a pesar del descontento por la decisión de Disney, varios entendieron el por qué de la cancelación y dieron su opinión al respecto. “Hulu anuncia que canceló M.O.D.O.K. después de su primera temporada... se entiende completamente, la serie no tuvo el gancho que esperaban”, dijo un usuario. A su vez, otro sumó: “No estoy demasiado sorprendido. Creo que logré llegar al final de la temporada, pero simplemente no se destacó lo suficiente como para hacerte sentir que querías verla...”.

Varios coincidieron con la decisión de la productora debido al poco éxito que tuvo la serie (Foto: Twitter / @ParkAnimations)

Las opiniones en cuanto a la cancelación de la serie fueron diversas y fueron desde la aceptación hasta el rechazo. Lo que si quedó claro es que los divertidos personajes de la serie inundaron Twitter y se convirtieron en la mejor forma de expresar las emociones de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel tras el anuncio de su despedida de Star+.