Popurrí: Ewan McGregor se alista para la guerra de las galaxias y una nueva integrante se suma a la familia Bridgerton

La gira mágica y galáctica de Ewan McGregor. Con el estreno de la miniserie Obi-Wan Kenobi cada vez más cerca –estará disponible desde el viernes 27 en Disney+– la maquinaria de promoción de la plataforma ofrece incentivos diarios para ver la nueva ficción ambientada en el universo de Star Wars a los fans, que no necesitan ninguno. Según explicó Ewan McGregor, el mismísimo maestro Jedi a su paso por Londres en medio de la gira promocional, esos fanáticos no siempre supieron apreciar su lugar en el canon del relato creado por George Lucas. “Cuando hicimos las precuelas, George estaba experimentando con nuevas tecnologías y quería expandir la historia al máximo con esas herramientas. Para nosotros eso implicó muchísimo trabajo frente a pantallas verdes y azules, fue una tarea ardua y el hecho de que luego Episodio III no fuera bien recibido por el público fue duro”, explicaba ayer el actor acompañado por otro regreso a la galaxia, Hayden Christensen, (Darth Vader) y la recién llegada Moses Ingram durante un encuentro con la prensa británica. Más allá de aquella vieja decepción, el escocés contó además que como preparación para volver a interpretar a Obi Wan casi 18 años después de la filmación de La venganza de los Sith, volvió a ver las tres precuelas y pudo apreciarlas con renovada perspectiva, al igual que los fans que ahora sí las celebran.

MJ (Zendaya) y Spider-Man (Tom Holland ) en Spider-Man: Sin camino a casa. Matt Kennedy

Los premios MTV celebran la diversidad y dan pistas sobre los galardones por venir. Los premios MTV, que se entregarán el sábado 5 de junio en Los Ángeles, a diferencia de muchos de los galardones de Hollywood, son votados por los espectadores que hasta el miércoles 18 podrán decidir la suerte de los nominados. Entre las películas, la que consiguió más menciones, con siete, es Spider-Man: sin camino a casa mientras que entre las series, la líder es Euphoria, con seis. Otra de las características que distinguen a “los MTV” del resto son sus rubros originales y de “género neutro”. Así, entre las actuaciones en una misma categoría, mejor interpretación en una película, compiten Lady Gaga (La casa de Gucci), Robert Pattinson (Batman), Sandra Bullock (La ciudad perdida), Timothée Chalamet (Duna) y Tom Holland (Spider-Man: sin camino a casa). Del lado televisivo, en la categoría actoral figuran cuatro mujeres cuyas nominaciones parecen anticipar la batalla que se librará en unos meses en los Emmy: Amanda Seyfried (The Dropout, disponible en Star+), Kelly Reilly (Yellowstone, disponible en Paramount+), Lily James (Pam & Tommy, disponible en Star+), Sydney Sweeney y Zendaya (ambas por Euphoria, disponible en HBO Max). Por otro lado también se entregará el premio al “mejor héroe”, título que se disputarán Daniel Craig (Sin tiempo para morir), Oscar Isaac (Moon Knight) Scarlett Johansson (Viuda negra), Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) y Tom Holland (Spider-Man: sin regreso a casa). Y, ya tradicional en los galardones de MTV, “el mejor beso” podría quedar en manos de los dúos Hunter Schafer y Dominic Fike (Euphoria), Lily Collins y Lucien Laviscount (Emily en París), Poopies y la serpiente (Jackass por siempre), Robert Pattinson y Zoë Kravitz (Batman) y Tom Holland y Zendaya (Spider-Man: sin camino a casa).

Hannah Dodd, la nueva Francesca Bridgerton Jeff Spicer - Getty Images Europe

La misteriosa hermana Bridgerton tiene nueva identidad. Uno de los mayores atractivos de la exitosa serie de Netflix son las muchas líneas de relato que se pueden desarrollar a partir de la extensa prole del título. Con las historias de amor de Anthony y Phoebe ya revisadas en las primeras dos temporadas de Bridgerton y una tercera que se empezará a grabar el mes que viene en Londres, presumiblemente estará centrada en Benedict (Luke Thompson), una novedad de casting puso en alerta a los fanáticos de la serie basada en las novelas de Julia Quinn. Se acaba de anunciar que a partir de la próxima temporada Francesca, la sexta entre los hermanos, tendrá nueva actriz que la interprete. Debido a un problema de agenda de Ruby Stokes, el personaje apenas apareció en la segunda temporada y para evitar futuros inconvenientes la producción decidió darle el papel a Hannah Dodd, a la que algunos reconocerán por su papel en la miniserie de Netflix Anatomía de un escándalo (interpretaba al personaje de Sienna Miller de joven). Dodd estará también en la secuela de Enola Holmes con Millie Bobby Brown, que se estrenará este año en Netflix.