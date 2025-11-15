Noel Gallagher en Buenos Aires: la Bombonera, el Cementerio de la Recoleta, y una típica cena argentina

En medio del furor por el desembarco de Oasis en la Argentina y a horas de que la banda británica se presente en el estadio Monumental frente a miles de fanáticos, Noel Gallagher sorprendió a muchos de sus fans al salir del hotel para visitar distintos puntos turísticos de la Ciudad, entre los que destacaron el Cementerio de la Recoleta y la Bombera. Pero también se dio otro gusto y visitó el viernes una selecta parrilla porteña, en el barrio de Puerto Madero.

El mayor de los hermanos que lidera Oasis junto a Liam Gallagher, arrancó el viernes su tour por la Ciudad con una visita al Cementerio de la Recoleta. El artista británico llegó acompañado por su hijo menor, con quien se lo pudo ver admirando y sacando fotos de los distintos mausoleos que se encuentran dentro del patrimonio histórico. Hubo una imagen que no pasó desadvertida: la del compositor tomándose fotos frente a la tumba de Eva Perón, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En el Cementerio de la Recoleta yacen además otras figuras ilustres de la cultura y política argentina como Domingo Faustino Sarmiento, Victoria Ocampo, y Julio Argentino Roca.

Noel Gallagher en Cabaña Las Lilas, en Puerto Madero

Más tarde, Noel —fanático declarado como su hermano del fútbol, e hincha ferviente del Manchester City—, se trasladó a la Boca para conocer por dentro la Bombonera. Allí fue recibido por algunos empleados del club que le mostraron el campo de juego y el museo que se encuentra en el estadio. Su paso por Boca también se viralizó por X donde muchos de los usuarios compartieron una foto en la que se puede ver a Gallagher retratando una estatua de Maradona.

Horas después, el músico salió a cenar con parte de la banda, familia y amigos, con quienes disfrutó de una exclusiva parrilla porteña. Según pudo saber LA NACION, Gallagher llegó al restaurant de Cabaña las Lilas, en Puerto Madero, cerca de las 19.30.

Noel Gallagher en la Bombonera

Gallagher pidió para sus comensales un vino malbec, “Luján de Cuyo”, y se deleitó con un ojo de bife con hongos a la provenzal, acompañado de papas fritas. El resto de las 27 personas que lo acompañaron pidieron distintos cortes y guarniciones. De entrada, todos probaron las empanadas de carne que llegaron a la mesa a modo de invitación.

En todas las paradas de su tour por la Ciudad, el músico británico fue abordado por distintos fans con quienes se sacó fotos y también les firmó autógrafos. Es que tanto Noel como Liam Gallagher revolucionaron a gran parte de la comunidad argentina, expectante por el retorno de Oasis a los escenarios tras un impasse de 16 años.

Esta noche, está previsto que la banda salga a escena a partir de las 21, en lo que será su primer show de los dos que dará en el estadio Monumental.