Noelia Marzol reflexionó sobre la maternidad: “¡No me vengan a decir que les jode no dormir!”

Hace casi tres meses, Noelia Marzol se convirtió en madre por primera vez. La llegada de su hijo Donatello cambió por completo la rutina de vida de la bailarina, quien aprovechó el Día de la niñez para dedicarle un emotivo mensaje a su bebé. Y en las redes sociales, reflexionó sobre la novedosa experiencia de ser mamá.

“¡Feliz primer día para mi cerdo! ¿Existe algo más satisfactorio que estos momentos? ¡No me vengan a decir que jode no dormir! ¡He dejado de dormir por otras tantas idioteces! O por laburo...”, aseguró una de las figuras de La Academia de ShowMatch en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Marzol, quien está en pareja con Ramiro Arias, también escribió sobre las críticas que recibe a diario. “A veces, cuando digo que yo la paso fantástico con la maternidad, genera algo feo. Como que me la doy de sabelotodo o que me hago la relajada. Por supuesto que es ‘sacrificado’, pero la recompensa es tan grande que no vale la pena detenerse en lo tedioso cuando el disfrute es inmenso”, manifestó.

La bailarina escribió un emotivo mensaje en Instagram para homenajear a su pequeño hijo Instagram @noeliamarzolok

Y para finalizar, la bailarina que se tatuó las iniciales de Arias y de Donatello, contó la alegría que vive junto a su pareja al haberse convertido en padres por primera vez. “Y la vida continúa, seguimos siendo nosotros aunque más feliz”, aseguró Marzol.

Hace 10 días, la bailarina mostró el paso a paso de cómo un tatuador de confianza armó un estudio casero para realizar los tatuajes. “Estoy re nerviosa”, afirmó en uno de los videos que publicó en las redes sociales.

El resultado final fue un tatuaje sutil y minimalista ubicado en un costado de su cuerpo con dos pequeñas letras: “R” por Ramiro y “D” por Donatello. Además, Marzol agregó un pequeño corazón rojo en su brazo que, al posicionarlo junto a su cuerpo completa el conjunto al agregarle un tierno elemento a los nombres más importantes de su vida.

LA NACION