Noor Alfallah, pareja de Al Pacino, habló del futuro de su hijo y fue contundente

Hace un par de semanas atrás se conoció una noticia que tomó por sorpresa al mundo, pero especialmente a Hollywood. A sus 83 años, uno de sus mayores referentes estaba a punto de convertirse nuevamente en padre. ¿Quién? Nada más y nada menos que Al Pacino. En los últimos días, se supo que el actor y su pareja Noor Alfallah, de 29 años, le dieron la bienvenida a un niño llamado Roman. Si bien solo tiene unos pocos días de vida, la madre fue consultada por la posibilidad de que su hijo siga por el camino de la actuación -que tanta fama, premios y reconocimiento le dio a su progenitor- y fue contundente con su respuesta.

La paternidad del protagonista de Perfume de mujer no solo tomó desprevenido a los fanáticos, sino también a él mismo, quien se enteró hace solo dos meses del embarazo y llegó a sospechar que su pareja le fue infiel, por lo que tomó cartas en el asunto. Según el medio TMZ, que habló con personas cercanas a la pareja, el actor estaba tan seguro de que no podía dejar embarazada ni a su novia -ni a nadie- que al principio no creía que el bebé fuera suyo, por lo que pidió una contraprueba.

A sus 83 años, Al Pacino fue padre por cuarta vez con su novia de 29 años Agencias

Alfallah accedió a realizarse el análisis y el resultado arrojó que, efectivamente, Al Pacino estaba por convertirse en padre por cuarta vez. Finalmente, hace una semana, un representante de la pareja le confirmó a The Daily Mail que ambos le dieron la bienvenida a un bebé al que llamaron Roman Pacino.

Tras dar a luz a su hijo, la joven de 29 años fue vista por las calles de Los Ángeles, donde justamente cruzó unas breves palabras con el medio TMZ. Por un lado, aseguró que estaba entusiasmada con la maternidad y por el otro respondió a la pregunta del millón, si iba a impulsar a Roman a meterse en el mundo de la actuación. Si bien el pequeño tiene menos de un mes de vida, muchas veces los padres planean de antemano cómo les gustaría que sea su futuro, si los direccionarán por el mismo camino que ellos o por uno diferente.

Noor Alfallah y Al Pacino, se llevan 54 años y acaban de convertirse en padres Instagram: @noorafallah

Alfallah, por su parte, mientras se dirigía a su camioneta, se tomó el tiempo para responder y alertó a los productores y directores de Hollywood. “Él puede hacer lo que quiera”, aseguró antes de subirse al vehículo y de esta manera le dio piedra libre a su primogénito para que decida lo que quiera hacer cuando sea mayor.

Noor Alfallah, pareja de Al Pacino y madre de su hijo recién nacido Instagram

Si bien aún falta bastante tiempo y Roman es solo un bebé, lo cierto es que hay hijos de celebridades que optan por no exponerse ante las cámaras, pero hay otros que eligen seguir los pasos de sus padres, como Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke o Scott Eastwood, hijo del galardonado actor y director, Clint Eastwood.

Cabe recordar que en abril de 2022, Al Pacino oficializó su relación Noor Alfallah, a quien le lleva 54 años. Con Roman, el actor se convirtió en papá por cuatro: Tiene a Julie Marie, nacida en 1989, fruto de amor con la coach actoral Jan Tarrant, y en 2001, junto a su pareja de aquel entonces, la actriz Beverly D’Angelo, le dio la bienvenida a los mellizos Anton y Olivia.

