Noor Alfallah, la novia de Al Pacino: de su romance con Mick Jagger a su misterioso vínculo con Clint Eastwood

Este miércoles, Al Pacino y su novia, Noor Alfallah , sorprendieron con la noticia de que serán padres . La información fue confirmada al portal TMZ por el representante del protagonista de El padrino, quien comunicó que la productora cinematográfica de 29 años está embarazada de ocho meses. El actor, de 83 años, ya es padre de Julie Marie, de 33 años, fruto de su relación con la coach de actuación Jan Tarrant, y también de los mellizos Anton y Olivia, de 22, hijos que tuvo con la actriz Beverly D’Angelo, su pareja desde 1997 hasta 2003.

“Soy responsable ante ellos y formo parte de sus vidas de manera permanente. Cuando no lo soy, me molesta a mí y también a ellos”, declaró el actor a la publicación The New Yorker sobre el vínculo con sus tres hijos.

Noor Alfallah, la novia de Al Pacino, 54 años menor que él, está a su lado desde la pandemia Instagram: @noorafallah

En cuanto a Alfallah, se trata de su primer hijo, fruto de un vínculo que se oficializó en abril del año pasado. Después de visitar la galería Pace de Julian Schnabel de Mid City en Los Ángeles, ambos fueron invitados a una cena con el protagonista de Aquaman, Jason Momoa y compartieron fotos en redes de esa velada en la que se veía a la feliz pareja muy relajada y sonriente.

Más allá de esa confirmación, trascendió que Pacino y Alfallah están juntos desde hace tres años. Según indicó Page Six, una fuente allegada a la pareja contó: “Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia” .

Mick Jagger y una relación que terminó en buenos términos

Noor Alfallah fue novia de Mick Jagger en 2018 Instagram

Poco antes del confinamiento por el Covid, Alfallah venía de transitar dos duelos sentimentales. Luego de mostrarse en sus redes muy afectuosa con quien era su pareja en 2018, el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger , la joven productora contó que ese fue su primer noviazgo y que llegó a su fin de manera natural, sin animosidad ni peleas de ninguna clase. Por el contrario, ambos pudieron mantener la amistad que habían forjado originalmente en 2017.

En cuanto a la diferencia de edad con el artista de 79 años, Noor fue categórica en diálogo con Hello! Magazine: “Nuestras edades nunca me importaron”, declaró y añadió: “El corazón no sabe lo que ve, sabe lo que siente y esa fue mi primera relación seria, fue un momento muy feliz de mi vida”.

Clint Eastwood, fotos robadas y romance ¿desmentido?

Noor Alfallah y Clint Eastwood Instagram

Cuando pensó que no estaba lista para enamorarse, en 2019 conoció al empresario Nicolas Berggruen, el inversor y filántropo con el que inició un vínculo que tampoco prosperó. En ese momento, Alfallah, quien venía cultivando un bajo perfil en la industria, comenzó a adquirir notoriedad cuando los paparazzi la fotografiaron junto a Clint Eastwood .

La productora se encontraba en la parte trasera de la camioneta del cineasta, vestida de negro y señalándole algo al realizador que no alcanzó a ser captado por las cámaras. Eastwood, por su parte, se encontraba manejando el vehículo y algo ofuscado ante la presencia de los flashes. La prensa habló con Alfallah en ese momento, quien fue consultada sobre la naturaleza del vínculo con el director de Los puentes de Madison. Su desmentida fue un tanto llamativa y dio lugar a nuevos interrogantes.

Noor Alfallah, reconocida productora que ahora está en el centro de los reflectores Instagram

“No estamos en una relación”, manifestó en 2019. “Somos amigos por parte de nuestras familias, y nuestras familias también estaban allí (la noche de las fotos). Eso es todo”, añadió Noor de manera sucinta sobre Eastwood. Meses después de esa salida que no pasó inadvertida, empezó su noviazgo con Pacino.

Noor Alfallah comparte su vida cotidiana en redes sociales Instagram

De hecho , la pareja también comparte un proyecto profesional. Alfallah es la productora de Billy Knight, la película de Alec Roth, protagonizada por Pacino, Charlie Heaton y Diana Silvers . Por otro lado, está llevando adelante el film Little Death, comandado por Chase Sui Wonders, David Schwimmer, y Jena Malone.

De acuerdo a lo informado por Page Six, Noor proviene “de una familia adinerada” y, de acuerdo a lo que se puede ver en su cuenta de Instagram, frecuenta eventos con reconocidades celebridades. Antes de comenzar a trabajar como productora, Alfallah también fue parte del equipo de Lynda Obst Productions, que llevó adelante la comedia romántica Cómo perder a un hombre en 10 días y el film de Christopher Nolan, Interestelar.

Noor Alfallah y Al Pacino, a punto de ser padres Instagram

En el plano romántico, antes de conocer a Noor, Pacino venía de un vínculo que culminó en polémica. El actor terminó su relación con la actriz israelí Meital Dohan y la mujer lo destrozó en los medios. “Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso Al Pacino”, declaró sin rodeos, asegurando que en realidad fue ella quien decidió separarse porque el artista era “tacaño” . “¿Cómo puedo decir cortésmente que no le gustaba gastar dinero? Solo me regaló flores”, reveló con honestidad brutal la expareja de una de las grandes leyendas del cine.

