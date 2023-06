Luisana Lopilato compartió una foto abrazando a un animal exótico y le llovieron las críticas

escuchar

En las últimas horas, Luisana Lopilato generó un acalorado debate en las redes sociales luego de que, en uno de sus más reciente posteos, compartiera una foto en donde se la puede ver abrazando a un animal exótico en plena visita a una reserva de vida silvestre.

Luisana Lopilato junto a Michael Bublé y a Cielo, la menor de sus hijas, durante su paso por Wildlife Warriors instagram @luisanalopilato

Iniciada en el mundo del espectáculo cuando era apenas una niña y luego de convertirse en el rostro de algunos éxitos televisivos el comienzo del 2000 como Chiquititas y Alma Pirata, Luisana Lopilato no tardó en ubicarse entre las celebridades más queridas por la audiencia.

Esto solo aumentó cuando dio vida a Paola Argento en Casados con hijos, la telenovela de comedia costumbrista en la que compartió pantalla con Guillermo Francella, Florencia Peña y su hermano, Darío Lopilato y la cual generó tanto impacto en el público nacional que, a varias décadas del final, volvió a cobrar vida en formato de obra de teatro y arrasó la temporada de verano de la calle Corrientes.

Aunque tras su exitoso paso por el aire nacional y su breve pero impactante trayectoria en la pantalla grande Lopilato se fue del país para construir una nueva vida en Canadá junto a su marido, el cantante Michael Bublé, el cariño de sus compatriotas hacia ella se mantuvo intacto.

Es por eso que en su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 7 millones de seguidores, las tiernas postales familiares que sube, los fragmentos de sus viajes, románticas salidas con el artista canadiense y hasta sketches de comedia en los que resalta divertidos aspectos de su cotidianeidad acumulan miles de Me Gusta y comentarios llenos de buenos deseos. No obstante, uno de sus más recientes posteos fue la excepción y llevó a la protagonista de Perdida a convertirse en el centro de las críticas y los cuestionamientos de parte de los usuarios.

Luisana Lopilato posó abrazada con un koala instagram @luisanalopilato

Días atrás, Luisana Lopilato realizó un original paseo con Michael Bublé y sus hijos -Noah, Elías, Vida y Cielo-. Todos juntos, fueron a la reserva silvestre australiana Wildlife Warriors, la organización de conservación natural creada en el 2002 por el zoólogo e ícono televisivo Steve Irwin la cual, después de su muerte en el 2006, fue llevada adelante por sus hijos Bindi y Robert Irwin.

Durante la visita, la actriz argentina se sacó varias fotos con un koala en brazos, las que más tarde subió a su perfil para dar detalles sobre la causa que defiende Wildlife Warriors y para hablar de la experiencia que vivieron como familia.

Luisana Lopilato se convirtió en el centro de las críticas instagram @luisanalopilato

“Así fue nuestra visita a una reserva de vida silvestre. Los chicos aprendieron mucho sobre el cuidado y protección de los animales. Gracias a todo el staff por enseñarnos y por el increíble trabajo que hacen”, escribió a modo de descripción.

En esta oportunidad, la sección de comentarios se vio invadida de duros mensajes en contra de la reserva y del reclamo por el cuidado de los animales. “No visiten lugares en donde se exhiban y te permitan tocar fauna silvestre, no son más que zoológicos disfrazados de fundaciones ‘dedicadas al rescate de animales que lucran con los animales”, escribió el influencer ambientalista Fernando Pieroni.

“¿Que aprendieron tus chicos? ¿Que pueden tocar y abrazar animales e invadir su hábitat? Que aprendan leyendo. Estudiando. No hace falta lucrar”; “Hermoso el koala, pero no deberías tocarlo ni deberían estar con el contacto humano. No se porque esta en la reserva. No deberían dejarte hacer eso, no es correcto lo que le enseñas a tus hijos” y “si te dejan tocarlo así es porque es un zoológico que lucra con animales. Un centro de rehabilitación de fauna silvestre jamás te dejaría tocarlos porque no son tu peluche ni tu diversión”, fueron otros de las reacciones que generó.

