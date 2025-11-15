Quién es Anais, la hija de Noel Gallagher que orquestó el regreso de Oasis y los acompaña en la Argentina

Oasis vuelve a la Argentina y ya está dando que hablar entre los fans: la banda británica se presentará este 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental, en el marco de su gira Live ’25, el tour que marcó su regreso a los escenarios después de más de quince años. En medio de la expectativa por su llegada a Buenos Aires, surgió un detalle que no pasó desapercibido: Anais, la hija de Noel Gallagher, acompaña al grupo durante la gira, y su presencia despertó curiosidad sobre a qué se dedica actualmente y cuál es su rol en esta nueva etapa del histórico reencuentro.

Según se dio a conocer, Anais Gallagher habría sido quien orquestó el acercamiento entre los hermanos y, en consecuencia, la esperada reunión de Oasis. La modelo de 25 años —hija de Noel Gallagher y su primera esposa, Meg Matthews— habría decidido intervenir luego de que el segundo matrimonio de Noel con Sara MacDonald llegara a su fin, un momento en el que la familia volvió a reacomodarse y surgió la posibilidad de retomar vínculos que habían quedado suspendidos durante años.

La joven acompaña a la banda en la gira y ya generó curiosidad entre los fans (Foto: Instagram @gallagher_anais)

Según versiones publicadas en medios británicos, Anais Gallagher se convirtió en un apoyo importante para Noel tras su divorcio y, en ese contexto, habría impulsado un acercamiento entre los hermanos. De acuerdo con esta versión, ella habría advertido el deseo de su padre de recomponer la relación con Liam y Paul y, movida por esa intención familiar, habría intentado facilitar un primer contacto entre ellos.

Por lo que se puede ver en redes sociales, Anais mantiene una buena relación con los hijos de Liam y, a partir de ese vínculo, habría consultado si él estaría dispuesto a acercarse. Con ese posible visto bueno, al parecer alentó a Liam a comunicarse con Noel, dado que él siempre manifestó su deseo de que Oasis volviera a reunirse.

Anais Gallagher: modelo, influencer y la presencia familiar que sigue de cerca la gira de Oasis

Tiene más de 400 mil seguidores en redes y trabaja como modelo (Foto: Instagram @gallagher_anais)

Anais Gallagher, de 25 años, construyó su propio camino lejos del ruido mediático que siempre rodeó a su familia. Dedicada al modelaje desde muy joven, supo hacerse un lugar en la industria y hoy combina trabajos para distintas marcas con una presencia digital muy activa. En Instagram supera los 400 mil seguidores, una comunidad que sigue de cerca su estilo, su mirada estética y la forma descontracturada con la que muestra su día a día.

Fue vista saludando a fanáticos en la previa de los conciertos y causó furor (Foto: Instagram @gallagher_anais)

En sus redes sociales suele compartir momentos íntimos de su vida: desde viajes por el mundo y escapadas junto a sus amigas hasta pequeños fragmentos de su rutina cotidiana. En los últimos meses, además, dejó ver que acompaña a Oasis en su gira global, y mostró desde adentro los preparativos y la emoción que rodea al histórico regreso de la banda.

La hija de Noel Gallagher sorprendió con su presencia en Buenos Aires

En las últimas horas, Anais también fue vista en Buenos Aires y su presencia no pasó desapercibida entre las personas que esperaban novedades de la banda. Lejos del perfil distante que a veces rodea a las figuras vinculadas al mundo del rock, ella se mostró cercana y relajada: se acercó a saludar, charló unos minutos con quienes se le aproximaron y hasta posó para algunas fotos. De esta manera dejó en claro que disfruta del contacto con los fans y del clima especial que se vive en la previa de los shows.