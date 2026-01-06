Messi, a corazón abierto: de su fanatismo por Envidiosa al reto de Anto Roccuzzo por jugar al fútbol en la casa

Comenzó una nueva temporada de Nadie dice nada (Luzu TV), desde Pinamar, y lo hizo de la mejor manera. Tal y como lo prometieron, durante la emisión de este martes 6 de enero compartieron una entrevista exclusiva con una persona a la cual la gente siempre quiere escuchar: Lionel Andrés Messi. A fines del año pasado, Nicolás Occhiato y Diego Leuco viajaron a Miami y tuvieron una charla con él en las instalaciones del Chase Stadium. Lejos de mantener las formas, los conductores sacaron a relucir un costado pocas veces visto del campeón del mundo, quien habló a corazón abierto de su presente, sus hijos y su relación con Antonela Roccuzzo.

El 18 de diciembre desde las redes de Luzu TV anunciaron que arrancarían el nuevo año con un reportaje al capitán de la selección argentina. El adelanto dio cuenta de que sería una entrevista picante. “¿Sexo, habilita heladera?“; ”¿Galán o neogalán?“; ”¿Es tóxico o tiene un punto Leo?" y “¿Estilo presti o estilo gaspi?“, fueron algunas de las preguntas que le hicieron Leuco y Occhiato. ”Para, ¿en serio vamos a hablar de estas bo***eces? ¿Para eso vinieron hasta acá?“, arremetió Messi con la honestidad que lo caracteriza. “Y sí... bueno, vamos, por otro lado”, comentó el fundador del canal. Si bien se trató solo de un adelanto, fue suficiente para generar mucha expectativa.

Lionel Messi en Luzu TV

Finalmente, este martes se emitió la entrevista en la que se pudo ver a un Lionel Messi relajado, honesto y dispuesto a conversar de todo. Una de las primeras cosas de las que habló fue de su familia. “Vivimos con la pelota, todo el día”, reconoció. Comentó que aunque Mateo también juega al tenis, el fútbol es indiscutidamente el deporte de la familia y que cada vez que tienen un momento, sacan la pelota. Sin embargo, Antonela Roccuzzo tiene una única condición: no jugar adentro de la casa. “Mucho quilombo no podemos hacer”, comentó entre risas. Si bien les gusta hacer un uno contra uno o alguno al medio, a su esposa no le gusta nada que pateen dentro de la casa o improvisen un partido.

A partir de esto, los conductores quisieron saber cuáles son las cosas que Roccuzzo le reprocha. Lo que quedó inmediatamente descartado fue el orden: “Siempre fui obsesionado del orden. Es más, la cambié yo a ella. Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre”. Contó que ordena su ropa por color, que la organiza antes de cada entrenamiento y que no le gusta que toquen sus cosas. “Thiago es igual a mí”, aseguró y dijo que Mateo y Ciro son más parecidos a su madre.

“¿Sos romántico?“, quiso saber Occhiato. Aunque dudó por unos segundos, aseguró que sí, pero que no es muy demostrativo. Para él lo importante son los detalles, al punto tal que cada tanto suele dejarle a su esposa algún regalito. “Me cuesta demostrarlo, y expresarlo, pero me gusta que la persona que quiero de verdad este siempre bien y me gusta hacerla feliz”, aseguró. Incluso dijo que ella, que es mucho más demostrativa, dejó de ser “romántica” porque a él “no le gustaba” y era “más frío”. Si bien le gustaban sus gestos, no lo demostraba. “En un momento le dije ‘ya no sos más como antes’”, reveló entre risas.

"Soy más raro que la mie***", admitió Lionel Messi

Esto le dio pie a Leuco para preguntarle a Leo cuáles son las cosas que le encantan, además del fútbol, por supuesto. Sin vueltas, admitió: "Tengo mi parte de que soy más raro que la mie***. Me gusta mucho estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando y me gustan mis momentos de soledad". Tras definirse como “raro” comentó que seguramente su esposa tendría muchas más cosas para decir de él. Su estado de ánimo y su estructura influyen y mucho: si tiene el día organizado y los planes cambien, no le simpatiza para nada.

La serie favorita de Leo Messi y Anto Roccuzzo

Por otro lado, el capitán de la selección argentina comentó que durante su tiempo libre disfruta de ver series junto a su esposa. Una de las últimas que eligieron fue Envidiosa (Netflix), protagonizada por Griselda Siciliani y la definió como “muy buena”. No obstante, remarcó que suelen mirar “de todo” y no solo producciones argentinas. Además, contó que consume programas de streaming, pero a través de los clips que se hacen para las redes sociales y que pasa mucho tiempo en TikTok.

Leo Messi contó que con Antonela vieron Envidiosa y aseguró que le pareció "muy buena" Alina Schrwarcz / Netflix

Además, para sorpresa de todos, después contó qué mira, solo, LAM (América TV) porque le gusta “estar al día” y mantenerse informado. “Soy un poco como mi vieja [Celia Cuccittini] (...) A ella le encanta el teatro, es cholula, le gusta todo. Si es por ella, estaba ahí con Ángel [De Birto] en LAM”, comentó entre risas. Adicionalmente, contó que también sigue MasterChef Celebrity Argentina (Telefe).

Messi reconoció que mira LAM para "estar al día" e hizo reír a todos

La inesperada revelación de Messi sobre el inicio de su historia de amor con Antonela Roccuzzo

El inicio de la relación de Messi y Roccuzzo no es ningún secreto. Se conocieron cuando eran niños en Rosario por Lucas Scaglia, mejor amigo de él y primo de ella. Cuando él se fue a vivir a Barcelona perdieron contacto, pero durante un viaje de regreso a casa para visitar a su familia se reencontraron y el resto es historia. Pero, para sorpresa de más de uno, durante la entrevista contó detalles inéditos de su noviazgo: “Nos conocemos desde los seis años. Ya desde chiquito me gustaba. En una época fuimos ‘amogovios’ pero éramos muy chiquitos, todavía no había derecho a nada”.

"Ya desde chiquito me gustaba. En una época fuimos ‘amogovios’", dijo Leo sobre los inicios de su historia de amor con Anto Roccuzzo Instagram @leomessi

Aunque estuvieron varios años separados y sin contacto, él siempre estuvo al corriente de todo lo que acontecía en su vida gracias a su mejor amigo. A los 16, 17 años comenzaron a chatear y a mandarse mails y a los 20, cuando fue de visita a Rosario, volvió a cruzarse con su amor de la infancia. Los viajes fueron cada vez más frecuentes hasta que tuvo que tomar una decisión porque era consciente de que encontró a la mujer de su vida: “Sabía que en el momento que caía ahí ya estaba, no me podía mandar más ninguna y hacer las cosas bien”. Aunque no recordaba si le preguntó o no si quería ser su novia, sereno y tranquilo, reconoció que todo “se dio” cuando se tuvo que dar: “Ya veníamos de chiquitos con el juego, ese porque sin saber, sin entender nada, ya gustábamos el uno del otro. Todo el mundo se reía porque en las comidas familiares nos mirábamos con vergüenza”.