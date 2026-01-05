El Chino Darín compartió nuevas imágenes del embarazo de Úrsula Corberó y sorprendió a todos

El Chino Darín compartió en sus historias de Instagram nuevas imágenes del embarazo de Úrsula Corberó, con quien mantiene una relación desde hace una década y será papá por primera vez. A través de una comparación del antes y después, el actor mostró cómo avanza la gestación de su hijo, cuyo nacimiento está previsto para comienzos de 2026 y de quien aún no sabemos si será mujer o varón.

El Chino Darín y Úrsula Corberó van a ser papás

En las historias de Instagram del actor, compartió primero una imagen de Úrsula al inicio del embarazo, donde la actriz aparece con ropa cómoda de verano y con una expresión distendida, mientras la panza comienza a insinuarse, apoyada sobre un mueble en la comodidad de su casa.

El “después” mostró el estado avanzado en que se encuentra el embarazo. Allí, Corberó posó sonriente frente a cámara, con el abdomen ya visiblemente más pronunciado. El clima europeo se refleja en su vestimenta: una remera de manga larga, abrigada, que cubre casi por completo la panza. Tras un verano en Buenos Aires, los actores ya están instalados en España, donde nacería el bebé.

El Chino Darín mostró el embarazo de Úrsula Corberó @chinodarin

El Chino y Úrsula se conocieron durante el rodaje de la serie La embajada en 2015 y desde entonces están juntos. La actriz, conocida por su interpretación en la serie La casa de papel, anunció su embarazo a través de un posteo en Instagram el pasado septiembre con una divertida descripción: “Esto no es IA”. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de felicitaciones. Por su parte, el actor replicó el anuncio en sus historias.

Úrsula Corberó anunció que está embarazada (Foto: Captura Instagram/@ursulolita)

Entre Madrid y Buenos Aires

Durante un tiempo existieron dudas sobre el lugar que elegirían para atravesar esta etapa, ya que la pareja pasó los últimos meses de 2025 en Buenos Aires junto a la familia de Darín. En ese período, Corberó compartió distintas actividades con sus suegros, Ricardo Darín y Florencia Bas, y con su cuñada, Clara Darín.

Además, durante su estadía en la capital, Corberó participó de una cena junto a Rosalía, quien se encontraba en Buenos Aires para presentar su cuarto álbum de estudio, Lux. A la velada, que se llevó a cabo en el restaurante Don Julio —referente de la parrilla porteña—, también asistieron las artistas Lali Espósito y Emilia Mernes, en un encuentro que reunió a figuras de la escena musical y cultural.

El embarazo transcurre en un momento activo de las carreras de ambos, aunque con focos distintos. En lo profesional, el Chino Darín continúa con una agenda cargada: protagoniza El Ruso, una serie de cinco episodios para Netflix dirigida por Sebastián Borensztein, en la que interpreta a un cantante de tango involucrado en una misión durante la Segunda Guerra Mundial, además de otros proyectos cinematográficos y teatrales previstos para este año.

Por su parte, Corberó, reconocida por su trayectoria internacional, atraviesa una etapa más centrada en lo personal, acompañando la recta final del embarazo en Madrid. En los últimos meses, realizó algunas apariciones públicas vinculadas al mundo de la moda, como su presencia en el desfile de primavera 2026 de Chanel durante la Paris Fashion Week, donde mostró su embarazo. Si bien ambos compartieron el rodaje del film El jockey, no tienen proyectos laborales conjuntos anunciados y manifestaron que prefieren no forzar trabajos en común, priorizando sus recorridos individuales.