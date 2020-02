4 obras de teatro internacionales, que vas a poder disfrutar en Argentina

Buenos Aires, polo de teatro a nivel mundial. Disfrutalo con Club.

Clásicos de Shakespeare, versiones locales de los más emblemáticos musicales de Broadway y festivales con obras del circuito independiente internacional. Además de muchísima oferta de obras autóctonas, en Buenos Aires el teatro de todo el mundo encuentra un público deseoso de llenar salas. Desde Broadway hasta Corrientes, son varias las propuestas que prometen pisar fuerte este año, tanto musicales como de texto. Club LA NACION propone algunas ideas para ir sacando entradas.

Hello, Dolly! en el Teatro Ópera Orbis Seguros

Lucía Galán interpreta a Dolly Levi en este musical emblemático que ya pasó por Hollywood y Broadway

Cuándo: jueves a las 20.30, viernes a las 20.30, sábados a las 20.00 y 22.30 y domingos a las 19.00

jueves a las 20.30, viernes a las 20.30, sábados a las 20.00 y 22.30 y domingos a las 19.00 Dónde: Av. Corrientes 680, San Nicolás

Av. Corrientes 680, San Nicolás Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

El emblemático musical que se estrenó en 1964 con música de Michael Stewart y letra de Jerry Herman llegó a la calle Corrientes. Esta vez es Lucía Galán quien interpreta a Dolly Levi (encarnada por Barbra Streisand en cine y por Bette Midler en Broadway, nada menos). En esta historia ambientada en Nueva York a finales del siglo XIX, una intrépida casamentera hará todo lo posible para asegurar su futuro junto a un rico comerciante. La nueva producción argentina es una adaptación de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, está dirigida por Arturo Puig, tiene una orquesta en vivo comandada por Ángel Mahler y cuenta con un elenco sensacional.

Hamlet en el Teatro San Martín

Este clásico absoluto vuelve a escena para seguir conmoviendo con la maestría de Shakespeare (y el talento de Joaquín Furriel)

Cuándo: jueves a las 20.00, viernes a las 20.00, sábados a las 20.00 y domingos a las 19.30

jueves a las 20.00, viernes a las 20.00, sábados a las 20.00 y domingos a las 19.30 Dónde: Av. Corrientes 1530, San Nicolás

Av. Corrientes 1530, San Nicolás Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

Después de agotar las entradas de las 81 funciones que se realizaron en 2019, el 20 de febrero vuelve a la sala Martín Coronado este clásico de Shakespeare, traducido por Lautaro Vilo y dirigido por Rubén Szuchmacher. En esta producción del Complejo Teatral de Buenos Aires, el elenco es encabezado por Joaquín Furriel como Hamlet, mientras que la música original, dirección musical y diseño sonoro son de Bárbara Tongader. Se suman Matías Corno como músico y Andrés D'Adamo como maestro de esgrima. La versión de Szuchmacher dura 180 minutos (en los que no faltará la famosa reflexión que Hamlet monologa a comienzos del tercer acto: "Ser o no ser") y tiene dos breves intervalos.

Kinky Boots en el Teatro Astral

Para los que aprecian los musicales, Kinky Boots es una apuesta fuerte

Cuándo: miércoles, jueves y viernes a las 21.00, sábados a las 20.30 y 23.00 y domingos a las 20.30

miércoles, jueves y viernes a las 21.00, sábados a las 20.30 y 23.00 y domingos a las 20.30 Dónde: Av. Corrientes 1639, San Nicolás

Av. Corrientes 1639, San Nicolás Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

Con libro de Harvey Fierstein y música de Cyndi Lauper, el multipremiado musical está basado en la película inglesa de 2005 de Geoff Deane y Tim Firth y se estrenó por primera vez en Estados Unidos en 2012. La versión argentina es de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, mientras que Marcelo Kotliar tradujo las canciones al español. Dirigida por Ricky Pashkus, producida por Rimas y Dabope y protagonizada por Martín Bossi y Fer Dente, la obra tiene una orquesta en vivo que acompaña la historia de Charlie Price, quien hereda una fábrica de zapatos de su padre.

Festival TABA en Timbre 4

El Festival Temporada Alta en Buenos Aires propone desde hoy hasta el 16 obras aplaudidas de todo el mundo, con sus elencos originales

Cuándo: del 5 al 16 de febrero

del 5 al 16 de febrero Dónde: México 3554, Boedo

México 3554, Boedo Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

Se trata de la 8a edición del Festival Temporada Alta en Buenos Aires, que organiza Timbre 4 en conjunto con el Festival Temporada Alta de Girona. Habrá una semana catalana que contará con la presencia de Elisabet Casanovas (de Merlí) en la pieza Kassandra, el fenómeno teatral del off de Barcelona A.K.A. (Also Known As), la obra Hasta agotar existencias (ensayando para que la muerte de mi madre no me pille desprevenida) y el titiritero Javier Aranda. De Chile llegan tres propuestas escénicas ( Carnaval, Amanecerá con escombros sobre el suelo y El taller); de México, la destacada Compañía Vaca 35 con la obra Josefina la gallina, puso un huevo en la cocina; de Uruguay, Terrorismo emocional; de Perú, Solo cosas geniales; de Venezuela, Hay que tirar las vacas por el barranco, y de Francia, Finir en beauté (Bello final). ¡Hay para elegir!

