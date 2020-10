La actriz y cantante de 72 instó a las mujeres a realizarse controles periódicos Crédito: YouTube News Headlines USA

La actriz y cantante Olivia Newton-John, que atraviesa desde 2017 un cáncer terminal de mama que hizo metástasis en sus huesos, habló de su experiencia y anunció la creación de una fundación para ayudar a otras mujeres que atraviesan una situación similar.

Publicado en el canal de YouTube de News Headlines USA, el material de casi tres minutos de duración muestra a la reconocida cantante y actriz australiana de 72 años en la comodidad de su hogar. Desde allí, abrió su corazón y compartió cómo fue el diagnóstico. "De inmediato supe que algo andaba mal", confesó.

"Me hice una mamografía, fue benigna y me hicieron una biopsia con aguja que también fue benigna. No digo esto para asustar a las mujeres, pero debés confiar en tus instintos", aclaró Newton-John, quien protagonizó junto a John Travolta el éxito mundial Grease (1978).

La artista australiana explicó que, tras hablar con su cirujano oncológico, aceptó someterse a una biopsia quirúrgica, fue ahí cuando le diagnosticaron cáncer de mama. "Fue abrumador, fue un sentimiento de pavor, terror, lo desconocido", describe sin dejar de resaltar la importancia del apoyo y la figura de su hija Chloe Lattanzi, quien contó la historia a través de Daily Mail Australia.

"Probablemente, soy una de esas personas que está viviendo más allá del cáncer, viviendo más allá de lo que la gente esperaba que sucediera", manifestó. Además de la medicina tradicional, Newton-John reveló que para transitar la enfermedad se apoyó en la meditación, la acupuntura, masajes y otras terapias alternativas.

Hacia el final del video, Newton-John explica por qué creó su fundación y qué hará para quienes deban enfrentar la enfermedad. "Estoy muy emocionada de comenzar con esto. La idea es ayudar a desarrollar tratamientos y terapias más agradables para las personas con cáncer, para que reciban las herramientas y la información necesaria", concluye.