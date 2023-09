escuchar

Tras la muerte de Silvina Luna, aumentó el número de expacientes de Aníbal Lotocki — el médico que la operó en 2011 y le inyectó metacrilato, lo que le habría provocado una insuficiencia renal y serios problemas de salud que derivaron en el peor desenlace — que decidieron hablar públicamente sobre sus malas experiencias con él. El martes en LAM (América TV) varias mujeres que se operaron con el doctor contaron sus historias, incluida Oriana Junco, que reveló cómo llegó a tomar contacto con Lotocki, que le “hizo de todo”, incluso después de haber tenido una mala praxis con otro profesional.

“A mí me convirtió en mujer directamente. Pasé de ser un chico gay a ser una women. Me hizo de todo”, expresó Junco en el movil con LAM en referencia al polémico, médico y desglosó a qué se refería con ese “todo”: “Toda la cara, la espalda; me hizo la coleta de sirena que es afinarte toda la cintura, achicarte la espalda, los brazos, las piernas y la cola. Yo llegué a Lotocki porque a mi Luna (otro cirujano), que ya murió, me hizo un desastre. Me había puesto dos milanesas de soja directamente”.

En diálogo con LAM, Oriana Junco recordó su mala experiencia con Aníbal Lotocki

La actriz reveló que cuando llegó a Lotocki ya venía de “una mala praxis” y de todo un año en el que le drenaban las prótesis. Incluso aseguró que su propio cuerpo rechazaba las prótesis. “Yo la había pasado pésimo y después caigo encima en este monstruo. Le pago una fortuna en dólares para que me haga toda la transición”, sostuvo.

En esta misma línea, Junco reveló que actualmente se está atendiendo con un psicólogo y un psiquiatra por este tema. “Desde que llegué de Europa no paro de ver todo eso. Lo de Silvina Luna, a mí me impacto muchísimo y lo de Mariano (Caprarola) también, porque ya dejo de ser ‘un granuloma, dos granulomas’”, reflexionó e incluyó en su relato a Sandra Domínguez, otra de las expacientes de Lotocki, que estaba en el piso de LAM.

Oriana Junco habló de su experiencia con Lotocki y aseguró que María José Favaron es "siniestra" (Foto: Captura América TV)

“Quería recrear, ya que estamos las dos, cuando yo pasé al consultorio y vos estabas boca abajo en la camilla. Tenías una cánula y salía la sangre y vos con el celular. Y yo te dije, ‘¿no te duele?’, y me dijiste: ‘Y... tengo que venir acá a cada rato a hacerme esto’”, recordó Domínguez. “Hemos pasado martes 13 durante años, desde 2014″, añadió Junco.

En medio de la charla, en tanto, ambas repararon en otra figura que está actualmente en el ojo de la tormenta, María José Favaron, la esposa de Lotocki, quien salió reiteradas veces en defensa de su marido. Junco comentó que ella hablaba mal de las mujeres a las que el médico operaba y describió a Favaron como “la araña máxima” y “lo peor de lo peor”.

Por último, Oriana Junco, contó que si bien ya se había realizado otras intervenciones anteriormente, llegó a Lotocki a través de Pamela Sosa. “Cuando yo empiezo a ver estos cuerpos maravillosos; que él llega de Chile con Pamela Sosa, y que él encima promocionaba que ella era un ‘desastre’ antes de dejarla así, imaginate cómo fui. Me tiré de avión en paracaídas”, se sinceró la actriz y reveló que “al toque” de haberse operado con él “empezaron los granulomas”.