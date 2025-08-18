A Oriana Sabatini le preguntaron si Dybala jugará en Boca en 2026 y dio una respuesta tajante

Oriana Sabatini visitó los estudios de Olga donde fue entrevistada por Damián Betular y Eial Moldavsky en el programa Sería increíble. Entre la gran cantidad de temáticas que abordaron, una de ellas apuntó al mundo del fútbol, más específicamente sobre el futuro de Paulo Dybala, su esposo, quien actualmente juega en la Roma de Italia.

Desde la llegada de Leandro Paredes a Boca Juniors, los hinchas se ilusionaron con el retorno también del delantero cordobés, quien tiene contrato hasta junio de 2026. Es por eso que Eial Moldavsky no perdió la oportunidad de ponerla en aprietos a Sabatini, para saber si estaría dispuesta en regresar al país para acompañar al jugador de la selección argentina.

Oriana Sabatini no cerró las puertas a un posible regreso de Dybala al fútbol argentino (Foto: Instagram @orianasabatini)

“No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar”, lanzó, tajante, Oriana, quien no descartó un posible regreso del campeón del mundo. “Pero no lo tienta... ¿él no ve a Boca y le dan ganas de venir?“, preguntó Moldavsky. Para reforzar la inquietud del periodista, Betular dijo: ”¿Quién lo tiene que llamar? ¿Eial?“.

Aunque no cerró la puerta a un posible regreso al fútbol argentino, Oriana explicó: “Hace falta un poquito más que un llamado”. Lo cierto es que Dybala, con contrato vigente en la Roma, es uno de los jugadores más importantes del equipo italiano y su nombre comenzó a sonar en el equipo de La Ribera desde la llegada de Paredes, al punto tal de que se especuló con que se arme un combo y lleguen los dos futbolistas en este mercado de pases.

La llegada de Leandro Paredes a Boca abrió una pequeña puerta para que Dybala regrese al país

A sus 31 años, Dybala cuenta con un buen presente en el fútbol europeo y recientemente rechazó una oferta para jugar en Arabia Saudita. Cabe destacar que su único paso en el fútbol local fue en Instituto de Córdoba, club donde hizo las divisiones inferiores y debutó en Primera División.

Oriana y Paulo Dybala, una convivencia marcada por el amor... y la gastronomía

Al repasar cómo es su vida en el Viejo continente, Damián Betular se metió de lleno en el terreno de la gastronomía y le preguntó a Oriana si tiene alguna receta predilecta. Ante esto no dudó en resaltar las habilidades culinarias de Paulo Dybala, lo que sorprendió a todos en el estudio.

"Llamen a Paulo (Dybala) y nos venimos a vivir a la Argentina", la frase de Oriana Sabatini a Damián Betular

“Hace muy buenas empanadas”, confirmó Oriana. Ante la inesperada respuesta, Betular se metió de lleno en el ida y vuelta: “Entonces no hay que llamar a Oriana (para Masterchef), es a Paulo”.

Tras este comentario, Oriana lanzó: “Totalmente. Llamaron a la persona equivocada. Nos venimos a vivir a la Argentina”. Lo cierto es que la modelo y cantante rechazó la oferta de Telefe para estar en la emisión de Masterchef Celebrity que se estrenará en el mes de octubre, aunque no cerró la puerta para dar el presente en la próxima convocatoria.

Oriana Sabatini confirmó que no estará presente en Masterchef Celebrity

“No este año, pero no lo descarto si me quieren llamar otro año. Me llamaron pero estoy un poco complicada porque vivo afuera, son muchos meses y si lo hago es para estar hasta el final y ganar”, aclaró Sabatini.

Para cerrar la entrevista, la modelo destacó cuál es el plato argentino que más le gusta y extraña cuando está en otra parte del mundo: “Milanesa con fideos. Siempre”.