Premios Oscar 2025: los 20 momentos más icónicos y memorables que marcaron la historia de la ceremonia

El Dolby Theatre de Los Ángeles ultima detalles para recibir a los invitados de la 97° edición de los Oscar, los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense. Se espera que sea una noche de reafirmaciones —Kieren Culkin (Un dolor real) y Zoe Saldaña (Emilia Pérez) parecen ser “ganadores anunciados”— y de resoluciones, puesto que hay algunas dudas en las categorías principales. ¿Adrien Brody o Timothée Chalamet?; ¿Demi Moore o Maiky Madison?; ¿Sean Baker o Brady Corbet?; ¿Cónclave, Anora o El Brutalista? Habrá que esperar a este domingo 2 de marzo a las 21 para conocer las respuestas.

Pero, para ser honestos, los Oscar no solo se destacan por coronar la temporada de premios (y en los últimos años también por sus monótonas ceremonias y algunas cuestionables nominaciones) sino también porque a lo largo de los últimos 96 años ocurrieron situaciones emotivas y otras “fuera del guion” que entraron en los libros o, como se diría en la jerga actual, se “viralizaron”. En 1999 Roberto Benigni saltó literalmente de alegría al recibir el premio de Mejor película internacional por La vida es bella y en 2022 Will Smith se levantó de su silla y le pegó una piña a Chris Rock. Para acelerar la cuenta regresiva, a continuación un repaso por los 20 momentos más icónicos que marcaron la historia de los Oscar.

1) “La mejor foto de todos los tiempos”

En 2014 tuvo lugar una de las ceremonias más memorables en términos de conducción. Ellen DeGeneres ofició por segunda vez la ceremonia y, además de pedir pizza —y conseguir una generosa propina para el delivery— y de disfrazarse de Glinda, el personaje de El mago de Oz, también logró la foto más icónica de la historia de los Oscar.

La selfie más icónica con Ellen DeGeneres, Bradley Cooper, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Julia Roberts, Lupita y Peter Nyong’o y Kevin Spacey (Foto: X @EllenDeGeneres)

Bradley Cooper extendió el brazo y posó para la selfie junto a Brad Pitt y Angelina Jolie —que por aquel entonces aún eran “Brangelina”—, Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Julia Roberts, Lupita y Peter Nyong’o, Kevin Spacey y la propia Degeneres.

“Si tan solo el brazo de Bradley fuera más largo. La mejor foto de todos los tiempos”, escribió la conductora en la publicación que hizo en X, la cual superó los dos millones de retuits y durante varios años fue el posteo más compartido de la historia.

2) Y el Oscar es para… ¡La La Land!... ¡No! ¡Error! ¡Moonlight!

¿La La Land o Moonlight? El recordado error en los Oscar

Un momento bochornoso que parecía un chiste, pero no lo era. En la 89° edición de los premios, Warren Beatty y Faye Dunaway fueron los encargados de revelar el contenido del último sobre de la noche, el de mejor película. Dieron como ganadora a La La Land, pero tras el discurso de agradecimiento, Jordan Howowitz, el productor del film, dijo: “Hay un error. Moonlight, ustedes ganaron el premio a mejor película. No es una broma”. El momento, lleno de desconcierto, quedó grabado para la posteridad. ¿Qué pasó? Una confusión con los sobres. Al año siguiente Beatty y Dunaway volvieron a presentar la categoría a modo de “corregir” el error.

3) Una pelea fuera del guion

En 2022 todo estaba encaminado para que Will Smith pudiera decir “la tercera es la vencida”. Tras sus dos nominaciones previas a mejor actor por Alí y En busca de la felicidad (The Pursuit of Happyness), era el principal candidato de la categoría por su trabajo en Rey Richard (King Richard). Sin embargo, durante la ceremonia hubo una situación —no guionada— que lo tuvo como protagonista y que dejó boquiabierta a toda la audiencia.

Will Smith abofeteó a Chris Rock en plena entrega de los Oscar (Foto: Archivo)

Chris Rock, el presentador de ese año, hizo un comentario sobre la alopecia de la esposa de su colega, Jada Pinkett Smith. El actor se levantó de su mesa, fue hasta el escenario y lo abofeteó. Aunque se especuló en que su actitud podría cambiar el resultado de los premios, al final se llevó su Oscar. No obstante, su victoria quedó completamente opacada por su violenta reacción. Su impulso le salió caro, dado que a raíz de la repercusión que tuvo lo ocurrido en el esecenario esa noche, le prohibieron asistir durante diez años a la ceremonia. Sin embargo, se le permite estar nominado.

4) Una performance “de la ficción a la realidad”

Lady Gaga, Bradley Cooper y su performance de "Shallow" en los Oscar

Nace una estrella (A Star is Born) se convirtió en uno de los remakes musicales más populares de la última década. La química entre sus protagonistas Lady Gaga y Bradley Cooper fue tal que hasta protagonizaron rumores de romance en la vida real. El tema principal de la película “Shallow” se llevó el Oscar en 2019 a mejor canción original y sus intérpretes hicieron una performance en vivo con un piano de cola blanco que quedó para la historia.

5) La ovación más larga de la historia

Charles Chaplin recibió la ovación más larga: lo aplaudieron durante 12 minutos (Foto: Captura de video)

Doce minutos. Ese fue el tiempo que el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles aplaudió de pie a Charles Chaplin. En 1972, el actor, que en ese entonces tenía 82 años, fue reconocido con un Oscar honorífico por su influencia en el arte del siglo XX y recibió la ovación más larga de la historia de los premios de la Academia.

6) Que alguien por favor diga “¡corte!”

El de Greer Garson fue el discurso de aceptación más largo de la historia, duró siete minutos (Foto: Captura de video)

Así como Hollywood aplaudió durante más de diez minutos a Chaplin por su aporte al cine, hubo un discurso que sentó un precedente para que en la actualidad los ganadores solo tengan 45 segundos para agradecer su premio antes de que la música los invite cordialmente a bajarse del escenario. En 1943 y tras dos nominaciones previas, Greer Garson recibió el Oscar a actriz principal por actuación en La señora Miniver (Mrs. Miniver) de William Wyler y, según los registros de la época, habló durante siete minutos, algo que no volvió y probablemente nunca vuelva a repetirse.

7) El pifie de John Travolta

El pifie de John Travolta en los Oscar

En todas las premiaciones, los actores que presentan categorías tienen un teleprónter para literalmente leer lo que tienen que decir. Nada de aprenderse textos de memoria. Sin embargo, esto no quita que puedan pifiar la letra. Eso le pasó a John Travolta en la edición número 86 de los Premios Oscar cuando tuvo que presentar Idina Menzel y su performance de “Let it Go” de Frozen. ¿Cómo la llamó? “La increíblemente talentosa, la única e inigualable… Adele Dazeem".

8) La primera persona afroamericana galardonada

Hattie McDaniel fue la primera persona afroamericana en ganar un Oscar (Foto: Captura de video)

En 1940, Hattie McDaniel ganó como actriz de reparto por su trabajo en Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind) y se convirtió en la primera persona afroamericana en ser reconocida con un Oscar. Según reveló The Hollywood Reporter, el productor de la película, David O. Selznick, tuvo que pedir un permiso especial para que la actriz pudiera ingresar al Hotel Ambassador, donde se realizaba la ceremonia, debido a que el establecimiento le tenía prohibido el ingreso a las personas negras.

9) El rechazo de Marlon Brando

Para muchos, Marlon Brando tuvo la mejor actuación de la historia en El Padrino (The Godfather) al darle vida al personaje de Don Vito Corleone. De hecho, en 1973 la Academia consideró que fue la mejor actuación principal del año y le otorgó el galardón. Sin embargo, el actor no solo se ausentó de la ceremonia, sino que rechazó el reconocimiento. En su lugar subió al escenario Sacheen Littlefeather, presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Estadounidenses, quien compartió un breve fragmento del extenso discurso que preparó Brando.

Marlon Brando rechazó el Oscar y en su lugar subió al escenario Sacheen Littlefeather, presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Estadounidenses (Foto: Captura de video)

“Esta noche vengo en representación de Marlon Brando que, lamentablemente, rechaza este generoso galardón. Y eso se debe al maltrato de los indios estadounidenses por parte de la industria cinematográfica, en la televisión, en las películas reemitidas y en lo recientemente ocurrido en Wounded Knee”, expresó Littlefeather frente a todos los presentes.

10) Parásitos y un batacazo histórico

Parasite y un Oscar histórico

Una sola vez en la historia de los Oscar una película de habla no inglesa se consagró en la máxima categoría. En 2019, Parásitos (Parasite), la producción surcoreana dirigida por Bong Joon-ho, dio el batacazo y se impuso como mejor película. Además, se llevó el premio de mejor director, guion original y película internacional.

11) Heath Ledger y un reconocimiento póstumo

El actor Heath Ledger recibió el Oscar póstumo por su trabajo como actor de reparto en Batman: el caballero de la noche (Foto: Archivo)

Para muchos, la de Heath Ledger fue la mejor interpretación del personaje del Guasón. El 22 de febrero de 2009, exactamente un año y un mes después de la muerte del actor a los 28 años por una sobredosis accidental de drogas, se lo reconoció con el Oscar póstumo a actor de reparto por su trabajo en Batman, el caballero de la noche (The Dark Knight), la segunda parte de la trilogía de Christopher Nolan. La estatuilla fue recibida por sus padres y su hermana y posteriormente destinada a su única hija, Matilda Rose Ledger, fruto de su relación con la actriz Michelle Williams.

12) Una salto de alegría

El festejo de Roberto Benigni en los Oscar

El 21 de marzo de 1999 Sophia Loren anunció que La vida es bella (La vita è bella) era la ganadora a Mejor Película Extranjera. Las cámaras apuntaron automáticamente a su director y protagonista Roberto Benigni. Pero, el italiano rompió con todos los esquemas y celebró parado en los respaldos de las butacas, gritando de alegría y pasando por sobre las cabezas de la gente. Incluso subió al escenario literalmente saltando las escaleras. Además, ganó en la categoría de actor principal y la película se llevó el Oscar a mejor banda sonora.

13) Entrenamiento en vivo

Jack Palance y sus flexiones de brazos en los Oscar

Si de celebraciones se trata, es imposible no nombrar a Jack Palance. En 1992 el actor fue reconocido por su trabajo de reparto en Amigos en el oeste (City Slickers) ¿y qué hizo cuando subió al escenario? Flexiones de brazos.

14) La primera mujer en ganar la categoría de dirección

En 2009, Kathryn Bigelow hizo historia como la primera mujer en ganar la categoría de dirección (Foto: Captura de video)

No es ninguna novedad que la Academia no suele reconocer el trabajo de las mujeres en el rubro de dirección. Aunque este año Coralie Fargeat está nominada por La Sustancia (The Substance), este suele ser un caso de excepción y no de regla. La primera mujer que se impuso en la categoría fue Kathryn Bigelow por Vivir al límite (The Heart Locker) en 2009. Las otras dos mujeres que ganaron fueron Chloé Zhao por Nomadland en 2020 y Jane Campion por El poder del perro (The Power of the Dog) en 2021.

15) Un tropezón no es caída (o sí)

La caida de Jennifer Lawrence

Si la Academia reconociera al mejor blooper de la historia, probablemente la ganadora sea Jennifer Lawrence. En 2013, tal y como estaba previsto, se quedó con la categoría de actriz principal por su trabajo en El lado luminoso de la vida (Silver Linings Playbook). Pero, cuando fue a recibir su premio con su glamuroso diseño de Dior, se tropezó y terminó de rodillas en las escaleras. “Ustedes solo están parados porque se sienten mal de que me caí y eso es muy vergonzoso, pero gracias”, dijo al recibir la estatuilla a modo de tomarse la situación con una cuota de humor.

16) #unoscarparaleo

Leonardo DiCaprio ganó su primer Oscar

Si alguien quería, necesitaba y se merecía un Oscar ese, sin duda, era Leonardo DiCaprio. Prácticamente, había una campaña mundial para que, después de cuatro nominaciones “fallidas”, recibiera su premio. En 2016 finalmente lo consiguió gracias a su performance en El Renacido (The Revenant), del director mexicano Alejandro González Iñárritu.

17) Halle Berry, la primera y única mujer negra en ganar como Mejor actriz principal

En la 74° edición de los Premios, Halle Berry hizo historia al convertirse en la primera mujer negra en consagrarse en la categoría de Mejor actriz principal por su rol protagónico en El baile del monstruo (Monster’s Ball).

Halle Berry se convirtió en la primera mujer negra en ganar como Mejor Actriz principal (Foto: Captura de video)

“Este momento es mucho más grande que yo. Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll. Es para las mujeres que están a mi lado, Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. Y es para cada mujer de color, sin nombre y sin rostro que ahora tiene una oportunidad, porque esta noche, esta puerta se abrió”, expresó Barry en su discurso. Hasta la fecha, ninguna otra mujer negra ganó en la categoría de actriz principal.

18) Empate

Katharine Hepburn y Barbra Streisand: una categoría, dos actrices

Si bien la Academia no está acostumbrada a los empates, hubo una oportunidad en la que la decisión estuvo tan pareja que distinguieron a dos actrices en la misma categoría. En la edición número 41, Katharine Hepburn obtuvo su tercera victoria por El león en invierno (The Lion in Winter) y Barbra Streisand consiguió su primer Oscar por Funny Girl. Como la primera no estuvo presente en la ceremonia, Streisand tuvo su momento de brillar en solitario sin compartir los reflectores.

19) El personaje de oro

Rita Moreno y Ariane DeBose ganaron el mismo premio por el mismo personaje con 60 años de diferencia (Foto: Captura de video)

Un mismo personaje y sesenta años de diferencia. En los premios de 1962, Rita Moreno se impuso como actriz de reparto por interpretar a Anita en el drama musical Amor sin barreras (West Side Story) de Robert Wise y Jerome Robbins. En 2022, Ariane DeBose ganó el mismo premio por interpretar el mismo papel en el remake de la película que dirigió Steven Spielberg.

20) “I’m Just Ken”

"I'm Just Ken" Oscar 2024

En la última edición de los Oscar Ryan Gosling tuvo la que para muchos fue la mejor performance en mucho tiempo. Con un traje fucsia interpretó en vivo “I’m Just Ken” de Barbie junto con Slash y Wolfgang Van Halen e hizo bailar y cantar a todo el Dolby Theather. Aunque el premio a mejor canción original fue para “What Was I Made For?”, de Billie Eilish, su actuación quedó para la historia, como un soplo de aire fresco para la monotonía que suele tener la ceremonia. Incluso, cuando subió a recibir su premio a mejor actriz por Pobres criaturas (Poor Things) Emma Stone aseguró su vestido se rompió durante el show de Gosling.