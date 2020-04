Pablo Duggan, durísimo contra Juana Viale: "Alcáncenle el diario"

"Entonces a esta chica, por favor alcáncele el diario. Se los pagamos nosotros", pidió Duggan Fuente: Archivo

Pablo Duggan estrenó su primer programa en la mañana de Radio 10 después de la tumultuosa salida de Baby Etchecopar con una crítica despiadada a Juana Viale, la actual conductora de los almuerzos de El Trece, en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand.

"¿Es mucho pedir que alguien que se hace cargo de un programa de TV en un canal importante lea el diario antes de dar opiniones sobre la realidad?", arremetió Duggan esta mañana durante su nuevo programa de radio titulado Las cosas como son .

"Ya la agarré en dos, yo no lo veo el programa porque no lo puedo soportar. En dos ocasiones veo que Juanita Viale dice cosas que demuestran que no lee el diario. Mirtha Legrand no es santa de mi devoción pero hay que reconocerle que está informada", aceptó el autor del libro ¿Quién mató a Nisman?

"La semana pasada dijo que Argentina es el único país del mundo que quiere establecer un impuesto a la riqueza, no es así. Este fin de semana dijo que Francia paga los salarios de los trabajadores, ¿por qué no lo hace Argentina? Hace una semana que lo hizo el gobierno argentino, Juanita", le espetó a la nieta de Mirtha.

"Hay que ponerse las pilas y leer el diario. Si te vas a hacer cargo de ese programa, y vas a opinar, que está perfecto que opines, que opine lo que quiera, tiene todos los clichés del macrismo, no tiene nada de malo, yo no lo veo el programa, pero lo que sí está mal es que vos no leas el diario, y no te informes sobre todo en momentos donde la pandemia exige que todos tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Son temas delicados ", desarrolló, e ironizó: "Entonces a esta chica, por favor alcáncele el diario. Se lo pagamos nosotros los diarios, se lo mandamos en papel".

"Las opiniones que da Mirtha me parecen horribles y me parece importante que pueda expresar esas opiniones. Pero la desinformación, ¡no!", finalizó.