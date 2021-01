"Ana Rosenfeld debería mandarse a guardar, y no solo no lo hace sino que sale a contar esta frivolidad", disparó Pablo Duggan Fuente: LA NACION

8 de enero de 2021 • 13:47

Ana Rosenfeld contó que se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Miami y, ante esto, Pablo Duggan salió a criticarla en duros términos. "Esto es una avivada, estoy convencido. Y aun cuando fuera legal, lo considero inmoral", disparó el conductor de Buenos vecinos (Radio 10).

"Si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo en la Argentina, lo hubiera hecho'', dijo la abogada sobre la primera dosis de la vacuna del laboratorio Moderna que se aplicó el 2 de enero en Miami, luego de celebrar el Año Nuevo junto a su familia. Según dijo, pudo hacerlo por ser mayor de 65 años.

"Sé que la doctora Ana Rosenfeld y la mamá de Yanina Latorre no son las únicas que lo han hecho. Hay muchos argentinos que están viajando a Miami para darse la vacuna gratis en el estado de Florida", advirtió Duggan y agregó: "¿Ustedes creen que cualquier país del mundo está en condiciones de darle la vacuna a cualquier turista? En cuanto se enteren de esto, son muchas personas las que van a tener problemas muy serios".

"Les dan la vacuna a los no residentes, pero eso no significa que se la den a los turistas. Me juego todo a que no quieren darle la vacuna a los turistas, y que estos vivos, como Yanina Latorre, Ana Rosenfeld y su hija, seguro que cuando llenaron el formulario, le pusieron un domicilio de ahí; yo estoy seguro de que Rosenfeld pone el domicilio de la hija en Miami. Esto es una avivada, estoy convencido. Y aun cuando fuera legal lo considero inmoral", indicó el periodista.

Más adelante se preguntó "¿Qué dirían ellas si mañana los extranjeros vienen a vacunarse antes que los argentinos? Ellos son los primeros que critican cuando un extranjero se atiende en un hospital público".

"Tienen un doble discurso tan siniestro, tan nefasto y tan inmoral; lo de la doctora Rosenfeld no me extraña, la peor vergüenza de un abogado es que el tribunal de ética te quite la matrícula, no hay peor vergüenza; con eso ella debería mandarse a guardar, y no solo no lo hace sino que sale a contar esta frivolidad. Nadie le pregunta por su condena, es gravísimo. Y ahí está, impune, contando la avivada de darse la vacuna en Miami. Es una cosa de locos", finalizó.