Paella, bandanas y mucho llanto: así fue el cumpleaños de Alfa en la casa de Gran Hermano

Con el pasar de los días, Walter “Alfa” Santiago se convirtió en uno de los participantes más famosos y a la vez más polémicos de Gran Hermano (Telefe). En especial por sus efusivas peleas, donde nunca faltan comentarios ofensivos y discriminatorios.

Además, con Camila (una de las últimas en entrar a la casa) el oriundo de Tigre tuvo varias actitudes repudiables, que fueron desde ponerle un dedo en la boca hasta acercarse de manera inapropiada en más de una ocasión. Esta semana, su nombre se mantuvo bien en alto debido a la proximidad de su cumpleaños número 61, que finalmente celebró durante toda la jornada de este martes 24.

Alfa cumple años y sus compañeros le organizaron un regalo especial

Tras sorprender a sus compañeros con su decisión de irse de la casa (que en realidad era un desafío por el que se ganó su propio festejo de cumple), Alfa comenzó a disfrutar de los premios: la posibilidad de ver una película en el microcine de la casa y una paella, su comida favorita, para él y todos los participantes. Además, durante la mañana la casa musicalizó con todos temas de los años ‘80 y Romina Uhrig, Daniela Celis y Julieta Poggio le organizaron un desayuno en su honor: waffles. “Combo completo” resumió el jugador.

“Estoy mal y angustiado porque en un momento sentí que realmente me iba, no estoy jorobando. Me sirvió para darme cuenta cómo los quiero uno por uno a todos, hasta a Ariel”, había dicho la noche anterior Alfa en relación a uno de los participantes con los que tiene un largo historial de enfrentamientos.

Tras el desayuno, los participantes se sorprendieron con la vestimenta que la producción pensó para el festejo: bandanas para todos. Y también musculosas con la palabra Security, iguales a las que suele utilizar Alfa.

Alfa celebró su cumpleaños en la casa de Gran Hermano

La emoción fue parte de toda la jornada. Primero cuando Alfa fue invitado a ver los saludos que sus familiares le grabaron en video y que fueron transmitidos en la televisión del living. Al verlos, Alfa estalló en llanto.

Minutos más tarde, todos se congregaron alrededor de la mesa para degustar la famosa paella que contenía “todo lo que Alfa hubiese utilizado”, desde vieiras a langostinos. El brindis, claro, llegó con un nuevo discurso del sexagenario participante, que volvió a agradecer y a emocionarse frente a sus compañeros.

En Twitter mientras tanto, el participante se convirtió en Trending Topic, recibiendo en general afectuosos saludos y elogios. “Feliz cumpleaños al mejor de todos, Alfita”; “Alfa festeja y la cara de Julieta es mortal, re fastidiosa, es la más egoísta de GH” y “Feliz cumpleaños Alfa, rey. Que seas feliz”, fueron algunos de esos mensajes.

