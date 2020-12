El presidente Alberto Fernández salió en persona a la puerta de la Casa Rosada a intentar controlar a la multitud que quería participar del velorio de Maradona.

El video del presidente Alberto Fernández intentando controlar, con un megáfono, a los hinchas que querían entrar a la Casa Rosada, generó críticas en distintos sectores.

En este caso, Eduardo Feinmann cuestionó los hechos y tildó al mandatario como "Presidente del megáfono". Además, consideró que se trató de un evento "nunca visto en un país serio" y pidió que "alguien cuide la imagen" de Alberto Fernández.

"Fue algo nunca visto en el mundo en un país serio. ¿Ustedes imaginan a Angela Merkel, a Emmanuel Macron, o a Biden o Luis Lacalle Pou con un megáfono ordenando a la gente? Esa imagen del presidente con un megáfono es la imagen de un país bananero", criticó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia).

"No puede hacer esa payasada", consideró el conductor Fuente: Archivo

"Cuiden al Presidente por favor", pidió Feinmann, y agregó: "No solamente por su seguridad, porque entraron más de 200 vándalos y barras bravas a la Casa de Gobierno, sino también en las cuestiones de imagen; alguien le tiene que decir presidente '¿qué hace usted con el megáfono en la mano?'".

"Le dijeron que no lo hiciera y él insistió, o sea que es caprichoso cuando se le mete algo en la cabeza", agregó Guadalupe Vázquez, compañera de Feinmann en el programa de radio. "No puede hacer esa payasada", consideró el conductor.

Más adelante, cuando comentó sobre la partida del rompehielos Almirante Irízar en su campaña a la Antártida, Feinmann dijo que ahí "sí va a necesitar el megáfono el presidente", porque la tripulación hace 15 que está aislada.

"Avísenle al Presidente que no se ponga caprichoso, y que esta vez sí, que use el megáfono; ya que no puede subir arriba del barco porque rompería la burbuja de la tripulación que está aislada hace 15 días para no llevar el virus a la Antártida", finalizó.