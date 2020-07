El llanto de Pampita en vivo.

Con la excusa del Día del Amigo, y la tristeza de Pampita por no poder compartir la fecha con sus afectos más cercanos, en Pampita online decidieron darle una sorpresa, Zoom mediante.

Sin que la conductora lo supiera, su panelista y amiga Puli De María dio paso, no a un compacto como suele suceder, sino a la comunicación en vivo de cuatro de las personas más queridas por la conductora: María Alberó, Carolina Carrasco, Estefanía Novillo y Oriana Montanelli; las dos primeras desde Miami y Chile, respectivamente. A la sorpresa le siguió la emoción de la modelo, aun cuando reconoció que sus comunicaciones a la distancia son habituales.

Tal vez sería que no estaba enterada, o quizás la sorpresa la agarró con la guardia baja, pero lo cierto es que en los minutos que intercambiaron saludos y anécdotas, a Pampita le costó contener la emoción: "Chicas, las quiero. Les juro que las veo y me vienen a la mente tantos momentos lindos que hemos transitado. Carola pasó a uno de mis partos, a Estefi fue a la primera que le dije que estaba embarazada, con Oriana nos conocemos de chiquitas, y María has estado en momentos míos tan difíciles, y cómo me ayudaste a remar".

Terminada la comunicación, la conductora quiso destacar a Demaría, responsable del emotivo momento, y de paso aclarar las versiones sobre los enfrentamientos que, se dijo, habían tenido luego de que la panelista subiera a sus redes fotos con la China Suárez y con Mariana Brey, dos personas que tuvieron graves problemas con su amiga.

Con los ojos llenos de lágrimas, Pampita comenzó: "Vos sabés, Puli, lo importante que sos para mí. Te quiero con toda mi alma y aprovecho que te lo puedo decir en persona. Porque muchas veces dicen cualquier cosa, y no saben lo amigas que somos. Te amo".