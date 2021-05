Pampita contó cómo elegirá el nombre de la beba que espera con Roberto García Moritán

Pampita Ardohain dio a conocer cuatro posibles nombres para la hija que espera junto a Roberto García Moritán. La modelo y conductora afirmó que aún no definió cómo se llamará la beba, ya que quiere esperar a verla.

En una entrevista con revista ¡Hola! Argentina, Carolina, de 43 años, dio detalles de su “plan de parto” y explicó por qué todavía no decidieron el nombre. “Tenemos cuatro favoritos y ese día la vamos a mirar para darnos cuenta de cuál era el que tenía que ser. Nunca puse nombre antes, me parece que el nacimiento es un buen momento”, señaló la jurado de La Academia, el nuevo reality de ShowMatch (eltrece).

Pampita está ingresando en la semana 33 de gestación y espera el nacimiento de su quinta hija para el 22 de julio. Hace algunas semanas, mostró cómo uno de los nenes le hablaba a su hermanita. En este sentido, durante la charla con la revista contó: “En casa no le dicen ni un apodo, pero los chicos le hablan a la panza”.

La jugada producción que Pampita Ardohain hizo para ¡Hola! de la mano del fotógrafo Gabriel Machado Gabriel Machado

La modelo es mamá es Blanca -que murió en 2012-, Bautista, de 13 años, Benicio, de 8, y Beltrán, de 6, fruto de su relación anterior con el actor chileno Benjamín Vicuña. Mientras que García Moritán es padre de Delfina y Faustino, a quienes tuvo junto a su exesposa Milagros Brito. Ahora, el empresario y la modelo, que se casaron en 2019, esperan a su primera hija.

“Al ser el quinto embarazo hay menos ansiedad, se me pasa más rápido porque a veces ni me acuerdo de cuántas semanas estoy, hay menos atención a ciertos detalles porque tengo menos dudas y más tranquilidad por la experiencia vivida. No hay intriga en el quinto: ya sabés cómo va a ser el mes a mes”, señaló.

Pampita y Roberto García Moritán esperan la llegada de su bebé para el próximo 22 de julio Instagram: @robergmoritan

La semana pasada, Pampita mostró en las redes sociales que ya diseñó la habitación de su hija. La conductora mostró varias fotos del cuarto, en las que se ve un espacio decorado con delicados detalles en tonos pastel. Pese a que las paredes son blancas, la familia eligió empapelar una de las paredes con un diseño con ilustraciones de pájaros y árboles.

Según se pudo ver, todos los muebles ya están en su lugar. Entre ellos, una cómoda blanca con cajones, una cuna de madera y un sillón a tono. Además, una pequeña cuna de madera y una silla de bebé para jugar con diferentes juegos también hechos en madera.

Pampita Ardohain mostró cómo será el cuarto de la beba que espera junto a Roberto García Moritán Pampita Ardohain Instagram

“Yo soy muy neutra, pero Robert ya me avisó que le va a comprar ropa con colores estridentes, brillos, flúo… Me dijo que le va a dar su mundo de fantasía y colorido. Me pareció bien que tenga padres con distintos conceptos, así tiene un abanico de posibilidades. Se puso firme en esa postura, va a ser todo lo contrario a mi estilo. Los niños necesitan colores, así que está bien”, confió.

La modelo espera el parto acompañada de su mamá Thania, que viajó desde La Pampa para estar presente en el día del nacimiento de su nieta. Y, mientras tanto, continúa trabajando en múltiples proyectos, además de ser jurado en ShowMatch y conductora de Pampita Online (NET), está grabando un reality para Paramount+. “Es sobre mi embarazo y cómo, en este estado, hago un montón de otras cosas. Tengo muchos emprendimientos que desarrollo con distintos socios, dos programas de tele… Es como le pasa a cualquier mujer moderna, que puede hacer muchas cosas a la vez”, adelantó Pampita sobre esta ficción que “no va a tener muchos capítulos”.

LA NACION