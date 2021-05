ShowMatch: embarazada de siete meses, Pampita Ardohain asombró bailando tango

Hubo varias sorpresas en el ansiado regreso de ShowMatch a la pantalla, que sucedió anoche luego de 15 meses de ausencia. Y una de ellas la tuvo como protagonista a Pampita Ardohain, quien a pesar de estar en el séptimo mes de embarazo se lució en un cuadro de baile al ritmo de “Adiós Nonino”, en un visible homenaje al legendario compositor argentino Astor Piazzolla.

Durante el número musical de tango -que tuvo a otras parejas de bailarines en escena, todos vestidos de negro-, la modelo realizó distintas acrobacias, entre ellas un grand écart a ras del suelo y otras en que se elevó con la ayuda de su pareja de baile.

Sus declaraciones después del show

En diálogo con Los ángeles de la mañana (eltrece), Ardohain habló sobre su baile. “Me encanta, fue un ratito nomás pero son esas cosas mágicas que quedan para siempre en el recuerdo. Además me encanta bailar embarazada. Hasta el día de hoy le muestro a Bauti algunos bailes cuando él estaba dentro de la panza así que ahora me va a pasar lo mismo con esta bebita más adelante”, dijo al ser consultada sobre las impresiones que le dejó su participación en la ceremonia de apertura de ShowMatch. Y agregó: “Estoy re emocionada que hoy arrancamos. Ya ayer estaba todo el jurado como loco en el chat, estamos todos muy ansiosos”.

Por otro lado, Pampita despejó dudas sobre los eventuales riesgos que suponen para su embarazo las acrobacias que realizó anoche: “Había un truco que no tocaba la panza en ningún momento y el écart que no le hace nada a la bebé. Eran dos momentitos que para la gente puede ser muy impresionantes, pero realmente era algo simple. Mi obstetra estaba re contento porque me dijo que si sigo así la voy a tener a los 8 meses” (risas).

Pampita bailando Adiós Nonino en el regreso de Showmatch. Foto: YouTube

Asimismo, la ganadora de “Bailando por un sueño 2008″ se refirió al vestuario que utilizó en su regreso a la pista de baile. “Me hicieron todo a medida. Es más, como se retrasaron los looks que tenía para las primeras semanas hubo que agrandarlos un poquito porque semana a semana me crece muchísimo la panza”, relató y agregó: “Tuvimos que agrandar los tres vestidos de esta semana, así que reformulando todo. Me fui a lo más elegante, como más extremo, así se nota bien la diferencia con Jimena [Barón]. Está bueno que seamos todos bien distintos”.

Luego, el conductor Ángel de Brito le recordó a Pampita que hoy bailarán Julieta Nahir Calvo, Cachete Sierra y que aún no estaban confirmadas las participaciones ni el orden de entrada de Rocío Marengo, Mar Tarres y Romina Ricci, a lo que la jurado respondió: “Un par se van a volver a casa vestidos y maquillados, que se vayan haciendo la idea. A las actrices no las vimos nunca bailando y los que no tienen tanta técnica son tan carismáticos que te olvidás al verlos bailar”.

Su favorita. Por último, la modelo le dedicó una serie de elogios a Barby Franco: “Tal vez se los merece a los 10. Me mostró y es bárbara, encima es una diosa. Está tallada a mano. Va bien”. Cabe recordar que la conductora de Pampita online ya había dejado en claro la semana pasada que la novia de Fernando Burlando era su favorita en la competencia. “Nunca le voy a poner una nota baja porque es mi amiga y es muy talentosa”, había dicho en su programa, por la pantalla de Net TV. Por su parte, Barby, panelista de ese ciclo, había festejado ser la preferida de la integrante del jurado.

LA NACION