Pampita Ardohain se desligó de un viejo tuit de Guillermina Valdes: “Jamás pondría atención en un hombre casado”

Si bien con los participantes de “La Academia”, Carolina “Pampita” Ardohain se está mostrando mucho más indulgente que de costumbre, no estaría sucediendo lo mismo con sus compañeros de jurado. O, mejor dicho, con una integrante en particular que se sumó al estrado para reemplazar a Ángel De Brito durante la primera ronda del certamen.

La primera interna entre la conductora y Guillermina Valdes estalló cuando la actriz y pareja de Marcelo Tinelli reclamó al aire no estar en el grupo de WhatsApp de los jurados del certamen de ShowMatch. Si bien en un principio Pampita se negó a incorporarla aduciendo que podía actuar como una “infiltrada”, finalmente accedió al pedido. Sin embargo, y lejos de cerrarse el conflicto, en las últimas horas la modelo la criticó públicamente por no participar de las conversaciones en el chat y tildarlos de “aburridos”.

“Estoy como más sensible, entonces si me causan algo, si la emoción me llega, yo ya les tiro un 10. Aprovechen porque quedan dos meses como mucho, después no sé qué pasará”, lanzó Ardohain sobre su rol como jurado, entre risas, en una nota con Los ángeles de la mañana. Tras asegurar que Guillermina “viene por todo”, la modelo dio a entender que Valdes volverá al estrado cuando ella retire para tener a su hija. “Probablemente sea mi reemplazo. La veo como encaminada para ese momento. Yo creo que la producción la va a tener en cuenta”, opinó.

En cuanto a la polémica que se originó en torno al chat, Pampita se sorprendió con la poca participación de Valdes en el grupo. “Igual se quedó. Lo pidió, dijo ‘no, gracias’ pero después se quedó. ¿Encima opino de nuestro chat? Ah no, no, ¡me estás jodiendo! Todo el lío que se armó que quería estar y ahora no somos lo suficientemente divertidos. Si yo le había dicho que no se estaba perdiendo nada”, expresó al enterarse de que la rubia ni leía las conversaciones.

“Por supuesto que le dimos la bienvenida. Está bueno porque interactuamos bastante y mucho de lo que pasa acá que no podemos conversar después lo tiramos en el chat”, agregó. Sin embargo, eso no fue lo único a lo que hizo referencia la futura mamá. Pampita aprovechó el micrófono de LAM para desmentir que sea ella la destinataria de un viejo y enigmático tuit lanzado por Valdes sobre una mujer que le escribía a su marido. “Ay no, por favor. Jamás, jamás en la vida pondría atención, me metería, llamaría o le escribiría a un hombre comprometido, casado y con familia. Eso no va con mi esencia. Ese tuit no tiene que ver conmigo”, advirtió.

LA NACION