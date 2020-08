La modelo habló sobre cómo reacciona cuando una pareja no quiere tener relaciones sexuales y se refirió a su intimidad con Roberto García Moritán Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 12:16

En una conversación muy íntima con los panelistas de su programa, Pampita Ardohain habló de la importancia que tiene el sexo en su vida. Además, al aire de Pampita Online, la conductora habló de cómo reacciona cuando en la pareja hay distinta predisposición para tener relaciones sexuales.

Desde que Cora Debarbieri dio positivo en el testeo de coronavirus, Ardohain hace su programa desde la casa. En la última emisión, fue ese el formato en el que se dio una picante conversación. Gabriel Oliveri, también panelista del ciclo comenzó a preguntar a sus compañeras cómo reaccionan cuando sus parejas no quieren tener sexo.

Primero, le preguntó a Barby Franco si en alguna oportunidad Fernando Burlando -pareja de Franco-, le dijo "dejáme descansar". "Sí", respondió la panelista. "Me dijo: 'Che, tengo una audiencia a las siete de la mañana'. Y bueno, señor. ¿para qué busca?", lanzó la panelista, entre risas.

Luego, Oliveri le preguntó a Ardohain: "¿Te pasó que un novio te diga 'hoy no'?". "¡Me dice que no y chau! Next. No, no, no.", sostuvo la conductora. Oliveri, por su lado, opinó: "Caro es de alto rendimiento: no cualquiera puede estar con ella. ¡Le decís que no y te tira las cosas por la ventana!". Asintiendo, Pampita añadió: "¿Sabés el mal humor que me agarra? Me dura una semana, no se atrevería. ¡Conmigo mejor andá bien!".

Más tarde, el equipo comenzó a hablar sobre "tener la iniciativa". "Hay como una cosa de miradas. Nos miramos y ya sabemos lo que está diciendo el otro con la mirada", aportó Ardohain sobre el tema. "Y nunca es molestia, como ya dije en otra oportunidad. Llevamos un año, así que imaginate que estamos muy bien".

Pampita, que ya se había referido a la posibilidad de usar un chip sexual, ahora habló sobre la intimidad de su pareja Crédito: Instagram

Pampita Ardohain habló de la posibilidad de usar un "chip sexual"

Igual que otros famosos, en los últimos días, se supo que Echarri siguió el consejo de Sergio Goycochea y comenzó las "averiguaciones pertinentes" para usar el chip sexual. Tal era el tópico de conversación en el programa que conduce Ardohain por Net TV días atrás cuando Oliveri lanzó una inquietante pregunta sobre la intimidad del staff.

"Sergio Goycochea le sugirió a Pablo Echarri colocarse un chip sexual. ¿Vos Caro ya tenés o nada?", le preguntó Oliveri a Pampita. "¡Todavía no!", respondió la esposa de Roberto García Moritán. "Yo creo que me quedan 15 añitos más, voy a estar bien. Después me pongo lo que me tenga que poner", añadió.

"Y si Rober se pone.", plantearon en el piso de Net TV. "¡No necesita nada!", interrumpió la conductora. "Pero supongamos que se pone y no te cuenta que se pone.", insistió Oliveri. "No, ¿por qué me va molestar si se lo pone? ¡Al contrario! ¡Beneficio para todos! ¿o no?", sumó Ardohain.

Según explicó a LA NACION la explicó la Prof. Dra. Andrea Miranda, el chip sexual es un pellet que se coloca en el tejido adiposo en 5 o 10 minutos. Tiene el tamaño de un granito de arroz y durante seis meses aproximadamente, libera gradualmente testosterona. ¿Cuáles son los beneficios que otorga dicha hormona? Aumenta el deseo sexual o libido e, incluso, ayuda a incrementar las ganas de adherirse a una actividad física y un plan de alimentación. Además, produce la reducción de los sofocos en la menopausia, mejora mucho la energía en general, optimiza la concentración y la memoria.