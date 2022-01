El fuerte exabrupto de Florencia Peña que descolocó a Tomás Dente en pleno móvil

Un episodio inesperado protagonizaron Florencia Peña y Tomás Dente en vivo en Flor de tarde (Telefé). La conductora y el panelista muestran gran complicidad a la hora de comunicarse, sin embargo en esta ocasión, el periodista quedó descolocado en pleno móvil desde San Bernardo cuando recibió un insulto por parte de su compañera.

En medio de una lluvia torrencial, Dente se dispuso a hablar con los turistas que buscaban un refugio al no poder disfrutar del día de playa. Por eso, ingresó a un bar muy popular por tener esculturas de famosos y decidió desafiar a sus compañeros a que adivinen de quiénes se trataban. “Vamos a hacer un viaje al pasado. Vamos a ver cuánto recuerdan ustedes sobre los personajes más relevantes que nos marcaron”, expresó.

Flor peña

La primera adivinanza fue acertada por todo el panel, tratándose de Walter White, protagonista de la exitosa serie Breaking Bad. Pero, ya en el segundo personaje, el periodista desafió puntualmente a la conductora para que dijera frente a quién se encontraba. “Con este te maté”, le advirtió. De inmediato Flor le contestó: Iroman. Y, en medio de muchas risas, agregó: “¿Cómo no me voy a acordar pelot..? Si salió hace diez años”. Al escuchar el insulto, Tomás se quedó callado.

Sin embargo, esa no fue la única indirecta que la protagonista de Casados con hijos le hizo al periodista de espectáculos. Segundos más tardes, él se acercó a un grupo de personas para preguntarles sobre las esculturas y, tras adivinar, pidió que saluden a cámara. En ese momento, todos levantaron las manos y el cronista gritó “te amamos, Flor”.

Acto seguido, la conductora arremetió sin filtro hacia su compañero: “Y sí, como vos no me vas a amar si hacés esto”. Nuevamente, lanzó una carcajada mientras él le tiró besos frente a cámara. Frecuentemente tienen divertidos idas y vueltas en vivo, que en este caso quedó en los comentarios de Peña, ya que su compañero no respondió las indirectas.

(Captura Flor de equipo)

Flor Peña anunció semanas atrás que iba a dejar de estar al frente del ciclo. “Se me está complicando la vida, se me están complicando los proyectos de actriz porque yo básicamente soy actriz. Venía negociando con Telefe cuál era la mejor manera de salir y entendimos que el verano era el mejor momento”, expresó totalmente emocionada.

(Foto Instagram @tomroxdente)

Si bien trascendió que en febrero ya no iba a estar en el programa, ahora se supo que continuará al menos hasta marzo. Luego, el horario del ciclo sería ocupado por el nuevo programa de Ángel de Brito.