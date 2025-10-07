La China Suárez dejó de seguir a Pampita y se destapó un nuevo escándalo

Mientras disfruta de sus días en Estambul, Turquía -donde se mudó para acompañar la carrera futbolística de Mauro Icardi, su novio- María Eugenia ‘la China’ Suárez recurrió a su cuenta de Instagram para hacer un par de ajustes que la llevaron a dejar de seguir a Carolina ‘Pampita’ Ardohain.

La China Suárez y Pampita, nuevamente enemistadas (Captura: LAM)

“La China dejó de seguir a Pampita”, expuso Juariu, la especialista en espiar famosos en las redes sociales, desde sus stories de Instagram, donde publicó una imagen como prueba de la información que brindó.

Juariu fue quien delató el "unfollow" de la China Suárez a Pampita (Foto: Captura Instagram/@juariu)

Horas más tarde, en Intrusos (América TV), Adrián Pallares, Karina Iavícoli y Paula Varela dieron a conocer los supuestos motivos detrás de la nueva “enemistad” entre la actriz y la modelo.

“Tiene nombre y apellido. La razón es Benjamín Vicuña, porque Pampita banca cualquier situación que no lo perjudique a Benjamín y lo que tiene que hablar con él lo hace puertas adentro. Sin embargo, Eugenia hizo todo lo contrario con ese posteo”, dijo Iavícoli sobre la publicación del “papá del año” en la que la ex Casi Ángeles escribió un fuerte comunicado luego de que el actor le negara el permiso para que Magnolia y Amancio viajaran con ella a Turquía.

En Intrusos revelaron el motivo por el que estarían nuevamente distanciadas (Foto: Captura TV)

Por otra parte, Paula Varela deslizó qué fue lo que podría haber desencadenado la reacción de la China: “El tema de que hoy Carolina sea la nueva cara de Carolina Herrera, parece un chiste, pero era una marca muy importante. Eugenia era la embajadora... y que hoy se lo hayan dado a Pampita, armó como un resquemor“.

La noticia no generó enojo ni ironía en Pampita. La famosa modelo y conductora no solo le dejó el follow a la actriz, sino que también optó por el silenció, un gesto que fue visto por muchos como “indiferencia elegante”.

Juariu fue quien delató el "unfollow" de la China Suárez a Pampita; sin embargo, la modelo no reaccionó de la misma manera (Foto: Captura Instagram/@juariu)

Pero eso no fue todo. Además de haber eliminado “cantante” de su biografía de Instagram, Suárez decidió quitar la mención de su representante de Multitalent. A raíz de esto, Iavícoli contó que se comunicó con Carolina Nolte, quien desmintió una pelea entre ellas. “Sigue siendo su booker. La relación está todo bien, todo el mundo había pensado que se habían peleado a muerte, que había pasado algo, sin embargo, hace años que trabajan juntos”, expresó la penalista.

Los días de la China Suárez y Mauro Icardi en Madrid

En medio de este contexto, la China Suárez y Mauro Icardi dejaron su residencia en Estambul y viajaron a Madrid, España, para tomarse unos días de descanso. Mientras disfrutan de esta escapada romántica, compartieron con sus seguidores una serie de imágenes en la que sus outfits no pasaron desapercibidos, sobre todo por la similitud de estos.

La China Suárez y Mauro Icardi en composé (Foto: Instagram/@mauro_icardi)

En una de las fotografías capturadas en el interior de un hotel madrileño, la actriz lució un top blanco ajustado, jeans wide leg y una cartera negra de Chanel, a lo que añadió lentes de sol de gran tamaño. Otro de los accesorios que destacó fue un cinturón de cadena adornado con dijes en forma de llave.

Por su parte, el rosarino repitió la fórmula del blanco y el denim, lo que logró una combinación perfecta en color y estilo.

La China Suárez y Mauro Icardi en Madrid (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

En otra de las instantáneas, esta vez capturada a bordo de su jet privado, se vio a la actriz lucir una minifalda negra con caída, botas bucaneras marrones y una chaqueta oversize a cuadros.