El look total white de Pampita mientras hace snowboard en Villa La Angostura: “Gracias Cerro Bayo”

La figura de Carolina “Pampita” Ardohain es una de las más buscadas en el ambiente mediático nacional. Las marcas la buscan para hacer producciones en distintos puntos del planeta y en estos días se mostró en la Patagonia argentina junto a sus hijos para una reconocida revista con un especial look total white.

Luego de pasar unos días en Bangkok, Tailandia, junto a Zaira Nara para promocionar una reconocida marca de joyas, Carolina Ardohain volvió a viajar, pero esta vez a un clima más fresco y con la compañía especial de sus hijos Benicio y Beltrán Vicuña.

Pampita andando en snowboard por la Patagonia

“Pampita” no solo es una modelo, conductora de televisión y celebridad argentina. Este jueves demostró sus dotes en la nieve cuando compartió un video patinando en snowboard sobre el Cerro Bayo, una de las principales atracciones de Villa La Angostura. En el mismo, mostró un look total white de campera y pantalón térmico especial para las bajas temperaturas de este año.

De fondo, se ven los espectaculares cerros del lugar con nieve en el pico y nubes densas. Sus hijos Benicio y Beltrán, quienes también se equiparon con ropa térmica, cascos y lentes especiales para poder patinar.

Carolina "Pampita" Ardohain disfrutó de unos días junto a sus hijos Benicio y Beltrán en Villa La Angostura Instagram: @pampitaoficial

Carolina "Pampita" Ardohain posando con su look total white Instagram: @pampitaoficial

Carolina "Pampita" Ardohain posó con el Cerro Bayo de fondo Instagram: @pampitaoficial

Carolina "Pampita" Ardohain en la moto de nieve Instagram: @pampitaoficial

“¡Gracias Cerro Bayo por estas vacaciones espectaculares!”, indicó la modelo en el pie de la publicación que tuvo más de 120 mil likes y en el que también agradeció a la Revista Caras por la producción de fotos junto a sus hijos.

En la caja de comentarios, Roberto García Moritán le comentó con tres emojis de enamorado y un corazón. Pero también sus seguidores opinaron al respecto: “Única persona en el planeta que hace snow íntegra de blanco. La uno, la indiscutida”, “Regia, estupenda Carolina. Estás divina y siempre con tus hijos, eres y serás siempre una gran madre. Cariños desde Chile”, “Merecidísimas vacaciones trabajadora incansable en lo tuyo”, “Siempre con tu familia, demostrando tus valores, sos muy especial Caro. Hermosos tus hijos, una mujer completa”, “Esas trenzas, pareces de 20. En otra vida quiero ser hermosa como vos”, fueron algunos de los comentarios de sus miles de seguidores.

El sentido gesto de Pampita hacia La China Suárez por el cumpleaños de su hija Rufina

La relación entre Carolina “Pampita” Ardohain y María Eugenia “La China” Suárez evolucionó a favor de la familia que mantienen en común. Ya pasaron más de ocho años de la separación entre la modelo y Benjamín Vicuña, luego de que sorprendiera al actor chileno junto a la ex Casi Ángeles en una motorhome, según la versión que trascendió. Este miércoles, la hija mayor de la intérprete de “Lo que dicen de mí” y Nicolás Cabré cumplió 10 años y la conductora de El Hotel de los Famosos 2 protagonizó un sentido gesto hacia ellas.

“No concibo otra manera de tener una familia si no es que nos amemos entre todos, en todas las circunstancias”, señaló Pampita, en referencia a su actual vínculo con La China Suárez y Benjamín Vicuña, en una entrevista en junio pasado. Y agregó: “Nos llevamos muy bien y estamos todos comunicados”. Además, ambas tuvieron gestos de cariño a través de sus hijos, en las publicaciones de las redes sociales, como el clip en el que la modeló apareció durante un paseo con Magnolia o el video que la pequeña y Amancio le dedicaron a Beltrán para desearle un feliz cumpleaños.

El sentido gesto de Pampita hacia la China Suárez Instagram: sangrejaponesa

Este miércoles, la hija mayor de La China Suárez y Nicolás Cabré, Rufina, cumplió 10 años y sus papás compartieron sentidos posteos en sus perfiles de Instagram. Entre los miles de comentarios de felicitaciones se encontró el de Pampita, quien plasmó un hilo de tres corazones rojos.

“Diez años atrás nacía quien me haría conocer el amor más profundo y grande del mundo”, comenzó la ex Casi Ángeles en su publicación, junto a una serie de instantáneas que relataron desde el nacimiento de la pequeña hasta la actualidad. Y expresó: “La mejor hermana, la mejor compañera, la más empática, sensible, dulce, buena y graciosa. Es un honor ser tu mamá, mi Rufita. Gracias. Te amo con locura”.

