4 de septiembre de 2020 • 13:37

Pampita Ardohain aprovechó un espacio de su programa, Pampita Online (NetTV), para contar una emotiva historia. Es que en las últimas horas, la Justicia otorgó a una pareja la adopción definitiva de cinco niños tras un largo proceso legal que comenzó hace cuatro años. Tras escuchar la historia a partir del relato de los protagonistas, la conductora no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas en vivo.

"Nosotros no teníamos nada", relató Mariana Rojas, la madre de los cinco niños adoptados. "Teníamos un departamento que alquilábamos que estaba bárbaro para nosotros dos solos. Pero cuando vinieron los chicos, la gente nos acercó bolsas de ropa, juguetes y nos llenaron de cosas. También una señora que no conocíamos nos trajo unas camas cuchetas de sus hijos que ya eran grandes y no las usaban más, y así nos fuimos armando gracias a la solidaridad de la gente", continuó.

Rojas además contó que ayer pasó su primer cumpleaños como mamá y se mostró feliz por la situación que ahora vive la familia. "Qué lindo, estoy muy emocionada", le dijoPampita. En tanto, la panelista Juli Novarro se mostró igualmente conmovida por la historia de la familia. "Es Julieta, el día que viene siempre pasa algo, que no venga más el día que vengo yo", bromeó Pampita.

Finalmente, la conductora manifestó: "Yo sé que en casa están igual porque es lindo conocer que hay tanto amor, tanta gente buena y tantas ilusiones que se pueden hacer realidad y me alegro por esta familia hermosa".

La historia de la familia Rojas - Cifuentes

En plena cuarentena, la Justicia civil otorgó en adopción a cinco hermanos que estaban en una situación de abandono, en un proceso que ya lleva más de cuatro años y que terminó este fin de semana en una audiencia por zoom entre los chicos, sus padres y los funcionarios judiciales que llevaron adelante el proceso.

"Estábamos mirando el satélite por la tele el sábado. Y nos llaman por teléfono. Yo pensé que era para algo malo. Pero nos dicen que tenemos que ver a la jueza a las 5 por Zoom. Y no sabíamos por qué. ´Adivina adivinador´, nos preguntó Atilio Alvarez [el Defensor de Menores] y yo lo dije: ´Porque había salido la adopción´. Ya está, ahora solo faltan que nos den los documentos. ¡Pero ya somos Cifuentes!", dijo Sebastián, uno de los chicos adoptados, a LA NACION.

Los cinco hermanos que encontraron una familia son dos chicas, de 16 y 13 años, y tres chicos de 8, 9 y 11 años.