Ricardo Darín opinó sobre Wanda Nara como conductora de MasterChef y ella no dudó en salir a responderle

Durante los últimos años, la televisión argentina sufrió varios cambios importantes en materia de contenido. Las ficciones locales, tanto de la tarde como de la noche, fueron reemplazadas por telenovelas extranjeras y se sumaron varios programas de entretenimiento. Una de las cosas más notorias son los realities shows, principalmente en Telefe, que llegaron para quedarse, como fue el fenómeno de Gran Hermano. Hoy una de las apuestas fuertes del canal es MasterChef, que se renovó en una edición sin celebridades y con nueva conductora: Wanda Nara. Precisamente, sobre esto habló nada más y nada menos que Ricardo Darín quien reconoció que ve el ciclo y dio una contundente opinión sobre el trabajo de la mediática.

Si hay alguien que indiscutidamente representa la industria del espectáculo argentino en el mundo, ese es sin dudas Ricardo Darín. Su cara se vio por todos lados durante la promoción de Argentina, 1985, donde interpretó al fiscal Julio Strassera bajo la dirección de Santiago Mitre. La producción fue una apuesta fuerte en la temporada de premios: se llevó el Globo de Oro a mejor película extranjera, también el Goya a mejor película Iberoamericana, pero no logró el Oscar. Sin embargo, el 22 de abril se entregan los Premios Platinos donde se perfila como gran candidata.

Ricardo Darín y Florencia Bas fueron al teatro a ver Votemos Gerardo Viercovich

Ya de vuelta en la Argentina tras un maratónico viaje por el mundo, el actor y su esposa Florencia Bas estuvieron el martes en el Teatro Metropolitan para la función especial de Votemos, la obra de teatro dirigida por Daniel Barone, producida por Adrián Suar, y protagonizada por Agustina Cherri, Gustavo Garzón, Juan Gil Navarro y Tomás Kirzner, entre otros.

La pareja se mostró sonriente para las cámaras, feliz de compartir una noche en el teatro porteño con amigos y colegas. Pero, además, el protagonista de El secreto de sus ojos, con la buena onda que lo caracteriza, no dudó y frenó a hablar con la prensa. La primera pregunta que le hicieron fue qué análisis hacía sobre la actual televisión argentina: “Bien, mal, regular, de todo un poco”. Pero, acto seguido, lanzó una revelación: “Veo mucho MasterChef”.

El comentario de Ricardo Darín sobre Wanda Nara como conductora

Ante esto, los periodistas le preguntaron cómo veía a Wanda Nara en la conducción, puesto que, cabe recordar, las últimas temporadas tuvieron en ese rol a Santiago Del Moro. En las imágenes que compartió Intrusos (América), se pudo escuchar la contundente opinión de Darín sobre ella: “Está bien, teniendo en cuenta que no lo había hecho antes, me parece que lo está haciendo bastante bien”.

La respuesta de Wanda Nara, luego de que Ricardo Darín contara que veía MasterChef Instagram @wanda_nara

Sus palabras no tardaron en viralizarse y el panelista de Intrusos, Guido Záffora, compartió el fragmento del video en las redes y etiquetó a Nara, quien no dudó en replicarlo y no solo le agradeció públicamente al actor, sino que le extendió una invitación: “Gracias por vernos. Sería un lujo tenerte”.

Si bien Darín sostuvo en la nota que no le gustaría participar en un reality, quizás, ahora que se supo que es seguidor del programa de cocina, podría sorprender con una participación especial como jurado.

