Son varios los motivos que llevan a una persona a inscribirse para participar en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Algunos lo hacen porque quieren el dinero para irse de viaje, otros para pagar algún tratamiento médico suyo o de algún familiar, para afrontar sus estudios, cambiar algún electrodoméstico de la casa o pagar deudas. Sin embargo, otros lo piensan como un regalo, una forma de devolverle a los padres un pedacito de todo lo que hicieron. Pero, en cuestión de días, las relaciones familiares pueden cambiar rotundamente. Una participante contó que si ganaba los $3.000.000 iba a dárselo a su familia, pero una inesperada actitud de su padre hizo que modificara su idea inicial.

El miércoles comenzó una nueva etapa en Los 8 escalones. En la doble final, que se realizó entre lunes y martes, Gianluca se convirtió en propietario y fue el ganador del primer departamento amueblado a estrenar en Capital Federal que se entregó en el ciclo. En medio de los festejos, Guido Kaczka anunció que se entregaría una segunda vivienda y un nuevo grupo de participantes puso a prueba su conocimiento para intentar hacerse de alguno de los dos premios.

En ese contexto, el miércoles se presentó Leila. Cuando Guido Kaczka le preguntó qué haría con los $3.000.000 en caso de ganarlos, ella desconcertó a más de uno con su respuesta: “Dije que se lo iba a regalar a mí papás, pero me arrepentí”. Esto dejó completamente perplejo al conductor: “¿Cuándo? ¿Ahora?”.

La joven le dijo que todo sucedió el fin de semana cuando regresó a su ciudad a visitar a su familia, pero descubrió algo que la molestó mucho: “Resulta que mi padre me vendió mi moto, así que me voy a comprar una moto”. A modo de “venganza”, la participante dijo que si ganaba, no le daría el dinero a sus padres como originalmente tenía planeado.

“¿Me estás jodiendo?”, comentó perplejo el presentador. “Dije, ‘bueno, se la voy a regalar a mis papás, que viajen ellos’, y ¡me vendió la moto!”, lanzó indignada la participante. Sin embargo, y aunque superó la prueba inicial, no logró llevarse ni la llave para jugar en la final por el departamento ni tampoco los $3.000.000.

Vende churros, ganó $3.000.000 en Los 8 escalones y tomó una decisión que desconcertó a Guido Kaczka

Pero, el que sí ganó los $3.000.000 ese día, fue Gerónimo, un vendedor de churros que vive en el barrio Reconquista, de Merlo, tiene dos hijos, Iván y Felipe y está casado con Noelia. En cuanto a los millones, Guido Kaczka contó que el participante quería usarlos para cambiar la heladera y ayudar a su hijo que está armando una PC gamer. Sin embargo, como él se quedó con el cheque, tenía la posibilidad de negociar con Matías, el dueño de la llave.

Gerónimo es vendedor de churros y se consagró como ganador de Los 8 escalones (Foto: Captura eltrece)

“¿Estás dispuesto a venderla?”, le preguntó el churrero y Matías respondió: “Depende por cuento”. Todo parecía indicar que había posibilidades de negociación, sin embargo, Gerónimo cambió radicalmente de opinión y sorprendió a todos: “No, me quedo con los tres millones”. “¿Cómo?”, exclamó completamente perplejo el conductor, puesto que probablemente estimaba que iba a haber una conversación entre los participantes. No obstante, el vendedor de churros ratificó su decisión y dijo que estaba “segurísimo”.