Los motivos que pueden llevar a una persona a participar de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) son varios. Algunos necesitan el dinero para viajar, otros para solventar sus estudios, para realizarse algún costoso tratamiento médico, para ayudar económicamente a un familiar o también para pagar deudas. Justamente, al programa del jueves se presentó Gabriela, una manicurista de 32 años que dejó boquiabierto a Guido Kaczka con la importante deuda que tiene con un comercio de su barrio.

En la anteúltima emisión de la semana, un nuevo grupo de participantes se hizo presente en el estudio para poner a prueba su conocimiento. Mientras Juan Pablo, el último ganador de la llave y también del premio mayor, iba por los $6.000.000, el resto competía por el dinero y también por un lugar en la final por el departamento. Entre ellos estaba Gabriela. “Sos re tímida”, advirtió el conductor y ella le dijo que estaba en lo correcto y que además se sentía muy nerviosa, ya que también era su primera vez en televisión. Sin embargo, a pesar de esto, arrancó el juego con el pie derecho y una luz verde.

Una participante de Los 8 escalones sorprendió a Guido Kaczka con la deuda que tiene que pagar

El juego continuó hasta que llegó el escalón “¿Arriba o Abajo?”, y el conductor les preguntó a los participantes quién quería arrancar. Gabriela se ofreció como voluntaria, pero, lo primero en lo que reparó Guido Kaczka fue que a pesar de su profesión, ella no tenía las uñas pintadas de ningún color y por eso le preguntó: “¿Y no te hacés nada vos?”.

“No, es que yo las tenía hechas, pero lo saqué hace dos días y dejé descansar las uñas”, le explicó la mujer y esto último desconcertó un poco al conductor: “¿Tienen que descansar en un momento?”. La manicurista, en tanto, le explicó que sí, que las uñas debían pasar un tiempo sin productos porque se hizo varios servicios bastante seguidos.

En cuanto a qué haría la mujer en el caso de quedarse con el cheque, el presentador contó: “Los 3 millones serían por ejemplo para cancelar deudas”. En este sentido, relató, muy sorprendido, cuál es la suma de dinero que la mujer adeuda con uno de los comercios: “Del almacén debe $200.000″.

“Aproximadamente”, expresó la participante y contó que también tenía deudas de préstamos. “Encima desde julio me vienen pasando un montón de cosas. Nos robaron el celular a mi mamá y a mí, y se rompió la tele”, detalló. Al escucharla, Guido les preguntó si no les pasó nada y ella le contó que les “manotearon” los dispositivos mientras esperaban el colectivo. “Un segundo, es tan rápido. Creo que no debe quedar una persona a la que no le hayan robado”, reflexionó el conductor.

Gabriela, la manicurista de 32 años, ganó la llave y competirá en la final por el departamento (Foto: Captura eltrece)

El juego continuó y la manicurista se quedó con uno de los dos premios de la noche, la llave para competir en la final por el departamento amueblado a estrenar en Capital Federal. Incluso, gracias a su gran desempeño, llegó hasta el anteúltimo escalón, pero quedó a un paso de jugar por los $3.000.000.

Por segunda noche consecutiva, Juan Pablo estuvo cara a cara con el jurado, pero no pudo ganar los $6.000.000, puesto que fue superado por Ramón, quien trabaja en la rotisería de su familia, en un local que ya tiene 85 años. Antes de que terminara el programa, el presentador llamó al ganador de los $3.000.000 y a la ganadora de la llave.

La ganadora de la llave y el ganador de los $3.000.000 negociaron en Los 8 escalones

Ramón le preguntó a Gabriela si vendía la llave para saber si había posibilidades de negociar. Ella le dijo que sí, pero le pidió $1.000.000. Sin embargo, el dueño de la rotisería no aceptó y le puso fin a la negociación. De esta manera regresa este viernes para competir por el dinero, mientras que la manicurista volverá el 2 de octubre para la final por el departamento.