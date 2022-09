¿Quién es la máscara?: Natalia Oreiro contó un detalle de su relación con Ricardo Mollo

El pasado lunes, Telefe estrenó ¿Quién es la máscara?, un nuevo reality show donde distintas figuras, desde actores, hasta cantantes y deportistas, se presentan a cantar disfrazados y Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina “La Princecita” Tejeda deben adivinar quienes son. El jueves, todos se sorprendieron al descubrir que detrás de la máscara estaba Ricardo Mollo, el marido de Natalia Oreiro. En medio de la emoción y la sorpresa, la conductora reveló un detalle de su historia de amor que se vinculaba directamente con canción que acababa de interpretar el cantante.

El jueves llegó al escenario el tiranosaurio Saurio. En las pistas que dio para orientar al jurado contó que en su carrera tuvo “algún que otro pergamino” y que cuando tiene un presentimiento “siempre sale todo al revés”. Cantó “Contigo en la distancia” de Luis Miguel y desde que abrió la boca dejó fascinado al jurado. “Ay me encanta”, comentó Wanda Nara, que incluso invitó a Roberto Moldavasky a bailar lento. Karina, por su parte, se paró de la silla en el medio de la canción y gritó “ya sé quien es”.

Karina volvió a adivinar quien era la figura que se escondía detrás de la máscara

Tras la performance, el primero en arriesgar fue el humorista, quien aseguró que detrás de la máscara estaba el músico Antonio Birabent. La mayor de las hermanas Nara se la jugó por el actor Martín Bossi, mientras que Tagliani se inclinó por Benjamín Amadeo. Por otra parte, la intérprete de “Corazón mentiroso”, que se mostró como la más segura de los cuatro, sostuvo que quien estaba debajo del disfraz, era Ricardo Mollo: “Es su voz inconfundible. Si no está ahí, abandono este lugar y se lo cedo a quien sea”.

Ante las sospechas de la cantante, Roberto preguntó: “¿Con quién quedó el nene?”, en referencia a Merlín Atahualpa, el hijo de la pareja. La conductora aprovechó para consultarle si era o no su marido, pero la respuesta fue negativa. “Si vos decís ahora ‘no’ y te cree, y es mentira, la que se te va a armar”, le advirtió Lizy.

Natalia Oreiro reveló un detalle de su relación con Ricardo Mollo

Pero, efectivamente, La Princesita tenía razón. Detrás del disfraz de dinosaurio estaba Ricardo Mollo. Oreiro gritó cuando le sacó la máscara y se dieron un tierno beso. Si bien aseguró que no sabía nada, admitió que fue inevitable no reconocerlo cuando empezó a cantar.

Emocionada con la sorpresa, decidió compartir un romántico detalle de su historia de amor que estaba muy conectado con lo que sucedió sobre el escenario. “Cuando nosotros éramos amigos -obvio que a mí él me encantaba - charlábamos un montón y evidentemente un día se dio cuenta de que yo estaba muerta por él y me dejó en el buzón de casa un CD con esta canción y obvio que me morí de amor”, contó enamorada. Esta información enterneció a todos los presentes, quienes aplaudieron el gesto. “Qué jugador”, lo halagó Moldavsky.

¿Quién es la máscara?: Natalia Oreiro se quedó sin palabras al descubrir la identidad de uno de los participantes Captura: Telefe

A su vez, el cómico le aconsejó a Mollo hacer un show de Divididos vestido como dinosaurio y la conductora le dio el visto bueno a la sugerencia. “Altahualpa cuando lo vea no lo va a poder creer, encima con el tiranosaurio rex”, comentó entre risas. Para cerrar, el guitarrista volvió a cantar la canción de Luis Miguel, mientras que Natalia lucía la máscara de dinosaurio.