En España, la cantante argentina Nicki Nicole, de 24 años, desató una ola de especulaciones sobre un posible romance con el futbolista español Lamine Yamal, de 18 años. El miércoles pasado, la artista asistió al partido entre el FC Barcelona y el Como de Italia en el Estadi Johan Cruyff, donde fue recibida por el presidente del club, Joan Laporta. La presencia de Nicki Nicole, sumada a otros indicios en redes sociales, alimentó los rumores de un vínculo sentimental entre ambos jóvenes.

Qué se sabe de la relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Si bien no existe confirmación oficial, varios indicios apuntan a un acercamiento entre la cantante y el futbolista. El periodista español Javier Hoyos, en un video de TikTok, sugirió que el vínculo se habría originado días después de la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal.

Nicki Nicole junto a Yamal en su fiesta de cumpleaños de 18

La visita al estadio y el video que encendió las alarmas

La última noticia que alimentó los rumores de romance fue la presencia de Nicki Nicole en el estadio, junto a Bizarrap, y su recibimiento por parte del presidente del Barcelona, Joan Laporta.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, recibió a Bizarrap y Nicki Nicole

Ubicada en una platea preferencial, la artista fue recibida con entusiasmo por los hinchas, quienes rápidamente asociaron su asistencia con un posible romance con Yamal. Luego, al finalizar el encuentro, un usuario de redes sociales captó el momento en que Nicki Nicole y Lamine Yamal se retiraban juntos en un auto. En el video, se observa a la cantante ocultar su rostro, lo que intensificó aún más las especulaciones.

Lamine Yamal y Nicki Nicole se retiraron juntos del estadio

Otro detalle que llamó la atención fue la supuesta foto de Nicki Nicole en la pantalla de bloqueo del teléfono de Lamine Yamal. Este indicio, aunque no confirmado oficialmente, se sumó a la lista de elementos que sugieren un posible romance entre ambos.

El fondo de pantalla del celular de Lamine Yamal

Hasta el momento, Nicki Nicole no realizó declaraciones públicas sobre su supuesta relación con Lamine Yamal. La artista se mantiene enfocada en su carrera musical y evita hacer comentarios sobre su vida personal.

Desde su llegada a Europa, la vida amorosa de la cantante se convirtió en tema de interés para los medios de comunicación. Además de los rumores sobre su relación con Yamal, también se habló de un posible reencuentro con su expareja, el rapero Trueno.

Nicki Nicole se presentó en el encuentro del FC Barcelona, alimentando los rumores de romance con Lamine Yamal

El último acercamiento entre Nicki Nicole y Trueno

Nicki Nicole y Trueno, cuando compartían escenario y eran pareja Captura

Según el periodista Roberto Antolín, Nicki Nicole estuvo en Valladolid, donde se habría reunido con Trueno. “Preguntando a mis fuentes me dijeron que ella lo había engañado en su momento y se habló de infidelidad. Las personas que me contaron me lo aseguraron. En 2023 ellos se separaron, pero ahora los vieron juntos. No sé si como amigos o novios, pero están juntos viéndose de nuevo. Ella vino de acompañante, no para cantar con él. Quizás nunca se separaron como se creía”, declaró Antolín en una charla con Juan Etchegoyen, conductor del ciclo Mitre Live. Estas declaraciones añaden aún más incertidumbre a la vida sentimental de la artista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.