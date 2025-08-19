Nicolás Vázquez rompió el silencio tras confirmarse la infidelidad de Gimena Accardi: “Nos estamos divorciando”

Nicolás Vázquez rompió el silencio y decidió hablar con los medios de comunicación luego de que Gimena Accardi confirmara públicamente que le fue infiel. Rodeado de periodistas y visiblemente afectado por la situación, aseguró que están en pleno proceso de divorcio y que, por el momento, no hay posibilidad de volver a ser pareja en el futuro.

“Muchísimas gracias por estar acá. Me da mucha vergüenza, la verdad que no puedo creer la cantidad de medios que hay. Tengo la necesidad también de atenderlos, ya que es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo, y hoy Gime eligió dar la versión, que es lo que pasó de los hechos. La realidad es esa, lo que dijo ella, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar”, comenzó el actor.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez

Y continuó: “La quiero acompañar desde el lugar que yo puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia. Hoy al mediodía estuve con ella, me fui para nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba, porque obviamente fue una mañana muy movida para ella, para ustedes, para todos”.

Al ser consultado si hay posibilidad de volver a ser pareja en un futuro, Nicolás lo negó: “Nos estamos divorciando, esa es la verdad. Siento que es lo más sano. Vuelvo a decir lo mismo, no quiero echar la culpa de esto que pasó y se terminó por esto que pasó, no. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos”.

Por un lado, Nicolás aseguró que no iba a entrar en detalles sobre lo sucedido. “Lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó. Si no de cómo se está terminando de embarrar nuestra relación porque realmente fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas que casi todos ustedes conocen, pero no todas, porque hay cosas que pasan adentro de cuatro paredes”, aseguró.

Nico Vázquez habló luego de que Gime Accardi confirmara la infidelidad

Asimismo, aseguró que no eran una pareja perfecta, como mucha gente pensaba: “Nos pasan las mismas cosas y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento, y así todo, las hemos enfrentado y siempre las hemos superado con amor”.

Sobre cómo venía la relación de pareja, Vázquez se sinceró: “Veníamos mal hace mucho tiempo, como lo dijo ella. Veníamos peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa a cualquier pareja con tantos años y tantas cosas vividas, crecimiento, todo”. A su vez, recalcó que Gimena tenía 22 años cuando comenzaron a salir, mientras que él tenía 29, por lo que resaltó: “Crecimos juntos”.

Por otro lado, opinó sobre el descargo de Accardi: “No tengo mucho más para decir, solamente que me parece una mujer con unos ovarios increíbles. Me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque obviamente verla partida como la vi ahí y como la vi después en mi casa, no me da ninguna gracia“.

Gime Accardi y Nico Vázquez se tomaron la foto en el teatro al finalizar la obra Rocky, antes de separarse (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Nicolás, muy apenado por la situación, agregó: “Me pone triste, pero era la necesidad de ella de aclarar con quién no fue (...) No me empiecen a preguntar: ‘¿con quién fue?, ¿tenés foto?, ¿cómo te enteraste?’ No tengo ganas de hablar de eso. Entiendan que es un montón ya lo que estamos haciendo, me da mucha vergüenza, de verdad“.

“Ella va a ser mi familia siempre. Hoy nos dábamos un abrazo y decíamos eso. Como personas nos vamos a amar siempre, no nos amamos como pareja (...) Empiezo a entender que nos debíamos separar porque hace un tiempo, ya que no veníamos bien”, se sinceró.

“Como le dije a ella, eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, de yo estar con ella en todos los momentos, de ser una familia superfuerte. Y de demostrar que podemos ser familia sin tener hijos, con mascotas, con amigos, con mucha gente en común y compartiendo hasta el trabajo”, aseveró.

Andrés Gil -señalado como el tercero en discordia- y Gime Accardi son protagonistas en la obra En otras palabras, la cual dirige Nico Vázquez

Además, le preguntaron si el descargo que hizo Gime fue consensuado y la respuesta del ex Casi Ángeles fue contundente: "Si hay una mujer con mucho carácter en este país es Gime. Si hay alguien que decide sola y que es una persona con una personalidad muy fuerte y extraordinaria, que hace que tenga los ovarios que tiene, es ella".

Incluso, un periodista le consultó cómo hizo para “aguantar la situación” luego de que se difundiera un video de él cerca de una famosa actriz y compañera de elenco. “Me quedé quieto. La verdad, no la pasé bien porque estaba haciendo un duelo, el cual sigo haciéndolo, pero sobre todo ahí estaba en carne viva, recién como empezando a entender lo que venía”, respondió.

“Me dolió por las chicas. El video con Mercedes fue muy gracioso, bailé con todas las compañeras, con todos los compañeros, con los travestis de ahí. Es un lugar que siempre vamos porque nos sentimos muy cómodos y muy libres porque podemos hacer lo que queremos. Lo fui transitando, pero tenía tanta preocupación por lo que nos está pasando a nosotros como pareja, que más que nada me concentré en eso y no la pasé bien”, lamentó.

Nico Vázquez y Gime Accardi se conocieron grabando Casi Ángeles (Foto Instagram @nicovazquezok)

Por último, reconoció que les pasaron “cosas muy fuertes” juntos. “Para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. Estuvimos al borde de la muerte”, expresó. Cabe destacar que la pareja vivió una experiencia traumática en la ciudad estadounidense en junio de 2021, cuando escaparon de un derrumbe de un edificio donde se hospedaban. El trágico accidente dejó 98 víctimas fatales.

“Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y hoy lo veo con el diario del lunes… cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, llega un momento que sucede lo que sucede”, reflexionó. “Es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos y tenemos que entenderlo y no tenemos que juzgar tanto”, finalizó Nicolás Vázquez.