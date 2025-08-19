El viaje de Cande Vetrano y Andrés Gil antes de que el actor quedara señalado en la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi

A principios de julio, la noticia de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, tras 18 años de relación, sacudió al mundo del espectáculo. La pareja, que siempre se mostró unida y cómplice, anunció que habían decidido seguir caminos diferentes. Aunque en un primer momento ambos negaron los rumores que los vinculaban sentimentalmente con otras figuras del ambiente, la situación dio un giro inesperado cuando la actriz reconoció haber mantenido una relación paralela, lo que reavivó con fuerza las versiones y volvió a instalar el tema en el centro de la escena mediática.

Ángel de Brito fue quien reinstaló el tema en la agenda mediática al revelar lo que definió como el presunto “verdadero motivo” de la ruptura. En su programa del lunes, aseguró que el actor habría descubierto una infidelidad por parte de su esposa y dio detalles que encendieron aún más la polémica. “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona”, expresó en LAM (América TV), para remarcar que no se trataba de algo “casual” sino de un vínculo que “llevaba un tiempo largo” e incluso sugiriendo que podría continuar en la actualidad. Finalmente, la teoría tomó aún más fuerza cuando fue la propia protagonista quien decidió salir públicamente a aclarar la situación.

Gime Accardi se sinceró sobre los rumores de infidelidad con Nico Vázquez y fue contundente

En su programa de Olga de este martes, la actriz confirmó que parte de la información que circuló era cierta y admitió haber tenido una relación con otra persona mientras estaba casada. Sin embargo, quiso hacer una aclaración clave: subrayó -sin nombrarlo- que Andrés Gil, su compañero de obra y amigo cercano de la familia, no tuvo nada que ver en el tema.

Gime Accardi y Andrés Gil en su obra "En otras palabras"

Por su parte, en medio de toda la polémica, Andrés Gil optó por mantener el silencio y no dar declaraciones públicas sobre el tema. Lejos de la controversia, el actor se mostró recientemente disfrutando de un viaje a Nueva York junto a su pareja, Candela Vetrano, su hijo Pino y un grupo de amigos, compartiendo momentos de distensión que contrastan con el revuelo mediático que lo rodea.

Candela Vetrano celebró su cumpleaños 34 en Nueva York junto a Andrés Gil y su hijo (Foto: Instagram @andresgill)

El viaje tuvo como eje central la celebración del cumpleaños número 34 de Vetrano. La actriz compartió en sus redes sociales una postal desde el Empire State Building, acompañada de la frase “cerrando los 33”. En la foto se la ve sonriente y emocionada, disfrutando de la imponente vista de Manhattan desde las alturas, en un momento que reflejó tanto su alegría personal como el espíritu festivo de la escapada. Además de este icónico mirador, la familia aprovechó la estadía para recorrer diferentes atractivos de la ciudad, combinando clásicos turísticos con rincones menos conocidos que muestran la esencia cotidiana de Nueva York.

Durante su estadía, compartieron muchas postales demostrando su unión familiar (Foto: Instagram @andresgill)

Un mensaje de ternura en la previa al escándalo

En medio de todo el revuelo, Andrés eligió enfocarse en su vida personal y hace apenas unos días compartió un mensaje cargado de ternura dedicado a Candela Vetrano por su cumpleaños. Con su dedicatoria dejó en claro que la pareja atraviesa un gran momento y que siguen tan unidos como siempre: “La suerte que tengo de estar al lado tuyo. Te amo más que ayer, menos que mañana. Felices 34 mi amor”, escribió junto a algunas postales que retratan la complicidad de ambos.

Antes de que Andrés Gil quede involucrado en los rumores, la pareja mostró su unión en redes sociales (Foto: Instagram @andresgill)

Gime Accardi reconoció la infidelidad a Nico Vázquez

Tras los dichos de Ángel de Brito, Gime Accardi eligió su propio programa en Olga para romper el silencio y poner fin a las especulaciones: “Sí, en dieciocho años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una cagada, malísima”, comenzó diciendo, en referencia a la versión de una infidelidad de su parte. Y agregó: “Si, en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos dieciocho años, di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar, del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘yo te sigo amando, esto a vos no te define’. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis ya hace un año con idas y vueltas, no es el causante, pero sí fue un poco el detonante”.

Gime Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez y estalló la polémica

Por último, buscó despejar dudas y desligar por completo a Andrés Gil de los rumores que lo señalan como tercero en discordia. Sobre eso, expresó: “Hasta ahí me hago cargo, línchenme, mándenme a la hoguera, soy una hija de pu.., me arrepiento, estuve mal“. Y aclaró: “Ahora, todo lo otro, no, de eso sí que no me puedo hacer cargo, eso es mentira, con la persona que se me vincula, es mentira, y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia y eso sí necesito que frene”.