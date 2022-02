Pasión de Gavilanes 2: los fans no perdonaron la ausencia de uno de los actores mas queridos

A 18 años del estreno de Pasión de Gavilanes (Telemundo), volvió a la pantalla la novela que conquistó el corazón de millones de televidentes. Con una segunda parte, se retomó la historia de las hermanas Elizondo y los Reyes pero con la incorporación de los nuevos integrantes del clan: sus hijos. El 14 de febrero fue el estreno de esta esperada nueva temporada y entre las reacciones de los televidentes, la indignación fue la protagonista. El enojo se generó desde el minuto cero del primer capítulo, cuando apareció en pantalla el personaje de Don Martín y no era interpretado por Jorge Cao, el actor que supo personificarlo en 2003 y 2004.

El intérprete, de ahora 78 años, supo ponerse en la piel del abuelo de las hermanas Elizondo. Con una personalidad arrolladora, Don Martín lanzaba las verdades de las que nadie quería hablar y el incondicional acompañamiento a Norma, Jimena y Sara fue un impulso para las jóvenes, que decidieron apostar al amor. El personaje se ganó el cariño del público y el actor Jorge Cao, también.

Jorge Cao como Don Martín (Foto archivo)

Para esta segunda temporada la audiencia comenzó a tejer teorías sobre el rumbo de la historia que se iba a narrar. Uno de las hipótesis más angustiantes que se barajaban era que el querido abuelo de la novela ya no estuviera presente, ya que la historia se retomaba 20 años más tarde y -debido a la edad de Martín- en la ficción podría haber fallecido.

El actor había comunicado que sería parte de la segunda parte de la ficción (Foto Instagram @cao.jorge)

Sin embargo, fue Jorge Cao que en agosto del 2021 confirmó su presencia en Pasión de Gavilanes 2 con un sugerente mensaje en su cuenta de Instagram:“¿Me voy pareciendo a Martín?”. Con una foto, el actor se mostró con el aspecto físico era similar al característico de su personaje: cabellera canosa y tupidos bigotes del mismo tono.

Jorge Cao anunció que no estará en Pasión de Gavilanes 2

Con una gran emoción, sus seguidores festejaron la noticia. Pero la felicidad duró apenas un mes, luego que por el mismo medio les comunicó que, finalmente, no estaría en la novela. “Quiero aclarar algo. Jorge Cao no va a hacer parte de ‘Pasión de Gavilanes 2′. Es una decisión personal, ¡Gracias por tanto amor recibido!” , expresó frente a cámara mientras se grababa cortándose el pelo como principal gesto de haber dejado atrás su interpretación que se llevó todos los halagos.

El nuevo Don Martín junto a parte del elenco (Foto Instagram @pasiondegavilanes)

El mensaje de Cao dejó una puerta abierta que solo se descubría al momento del estreno de la novela, ya que habló de que él no sería parte y no que Don Martín estaría presente. Luego de meses de expectativas, el primer capítulo de la ficción comenzó con este personaje pero llevado a la pantalla por el actor Germán Quintero. Si bien comparten características físicas, el reemplazo no fue tomado bien por los fanáticos.

Las repercusiones en Twitter no tardaron en llegar tras el estreno de la novela (Captura Twitter)

En Twitter se reflejó la indignación, enojo y decepción de los televidentes al registrar este notable cambio. “Le quitaron la esencia de Pasión de Gavilanes cambiando a Jorge Cao como Don Martín”, fueron las palabras más replicadas en las redes, donde coincidieron que si bien el nuevo actor hace bien el papel, el cambio marca la historia.