“No sabía bien quién era”: el duro relato de “El Tirri” sobre su adicción al alcohol

Luciano el ‘Tirri’ Giugno se alejó de los medios y se instaló en Los Ángeles, Estados Unidos. Junto a sus padres, atravesó la pandemia y actualmente comenzó a planificar ser padre con su pareja, Mariela ‘Mimi’ Alvarado. En esta nueva etapa, a sus 55 años, el primo de Marcelo Tinelli sorprendió al recordar el duro momento en el que su vida corrió peligro por su adicción al alcohol, algo que lo llevó a iniciar un camino de recuperación que ya lleva casi una década.

“Arrancaba con el whisky desde muy temprano y el vodka era mi perdición. Usaba enjuague bucal para que no se sintiera. ¡Un papelón!”, relató el productor musical en una reciente entrevista con la revista ¡Hola! Argentina.

A pesar de ser consciente del abuso del consumo en la que estaba inmerso en aquel momento, fue un hecho puntual por el que visualizó que estaba frente a un problema de adicción. Durante un viaje a Colombia consumió grandes cantidades de bebidas hasta perder el conocimiento.

Luciano se encuentra instalado en Estados Unidos (Foto Instagram @lucianotirri)

“Con mi productora habíamos vendido dos shows de Charly García y Fito Páez en Colombia e hice cualquiera. Me había prometido no tomar durante ese fin de semana y me choqué por la calle con el Museo del Vodka. Entré y me compré dos botellas grandes. De ahí en más, no me acuerdo de nada. Me desperté el lunes con las uñas pintadas con notas musicales, Mimi llamándome por Skype, la billetera tirada en la habitación”, relató el Tirri sobre el hecho que significó un antes y después en su vida.

Luego de recobrar el conocimiento, su estado no era el mejor, según recordó. “No sabía bien quién era, estaba desfasado, fuera de mí”, expresó sobre el momento en el que despertó y asumió lo sucedido. Se sentía muy mal y fue así cómo se dirigió a una capilla en Bogotá. Frente al gran templo religioso, le pidió a Dios volver en buen estado a Buenos Aires y si eso sucedía ya no tomaría más. Desde aquel entonces, pasaron nueve años en los que no consumió más alcohol.

Luciano junto a su novia, Mimi (Foto Instagram @lucianotirri)

A partir de ese momento, su vida dio un giro total y se sumó su ingreso al gran show de su primo en el 2014. El Bailando (eltrece) le propició una enorme popularidad, que había atravesado años atrás al ser parte de grupo musical Los Fabulosos Cadillacs. Pero a esta aparición en la pantalla se le sumó el reconocimiento en la calle, embarcarse en el mundo de la actuación y protagonizar obras de teatro.

Luciano y Marcelo en el casamiento de Messi (Foto Instagram @lucianotirri)

Su relación con Marcelo Tinelli, lo llevó a vivir esta experiencia que hoy se refleja en los saludos en la calle y el reconocimiento de la gente. Hoy, esta enfocado en su trabajo como productor musical en Estados Unidos y muy cerca de su familia.