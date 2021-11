Pasión de gavilanes: Michel Brown confirmó que estará en la segunda temporada

Desde hace unos meses, Pasión de Gavilanes 2 es una realidad. La primera parte de la telenovela, que cuenta la historia de dos familias unidas por la venganza y por el amor, se convirtió en el programa de cabecera de muchos televidentes colombianos durante 2004, año de su estreno. Transmitida en diferentes países, logró convertirse en un verdadero éxito.

La producción de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo tuvo una más que destacada retransmisión durante las épocas “más duras” de pandemia, en 2020. Al notar el suceso que volvió a ser con la retransmisión, poco a poco empezaron los rumores de una segunda parte de la telenovela.

Pasión de Gavilanes es una de las telenovelas más recordadas de los últimos años en Colombia Telemundo

El deseo de los fans de la ficción se volvió realidad porque la productora Telemundo está a cargo de revivir la historia protagonizada, entre otros, por Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey y Juan Alfonso “El Gato” Baptista.

¿Llegarían por lo menos los tres Reyes y las tres Elizondo? Esa pregunta sumió en la incertidumbre a los televidentes, sin embargo, poco a poco se revela que, tal vez, la columna vertebral del elenco se mantenga para Pasión de gavilanes 2.

¿Y Franco Reyes dónde está?

En mayo de este año se anunció la segunda parte de Pasión de gavilanes con un video más que enganchador: Juan, Norma y otros personajes se reencontraron 18 años después. La emoción y el júbilo de los usuarios no se hizo esperar. Muchos incluso aplaudieron que esto ocurriera justo cuando la telenovela, apenas meses atrás, había finalizado su retransmisión.

En tanto se daban a conocer los nombres de los actores y actrices llamó la atención que no se mencionara a Michel Brown, quien encarnó a Franco Reyes.

Brown, nacido en Buenos Aires, Argentina, es uno de los actores más reconocidos del panorama artístico latinoamericano. En Colombia, más allá de Pasión de gavilanes, es recordado por producciones como Te voy a enseñar a querer, El fantasma del Gran Hotel y Mentiras perfectas.

A muchos fanáticos de Pasión de Gavilanes les extrañó que Brown no estuviera. Las especulaciones no se hicieron esperar: tenía otros proyectos o no estaba interesado.

Michel Brown hizo el papel de Franco. Y tal parece que lo volverá a encarnar Instagram

En todo caso, la “rumorología” se detuvo este jueves: Danna García, mediante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, confirmó que Franco sí estará en Pasión de Gavilanes 2. ”Sí va a estar Michel, pero el cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, sino más bien a él”, afirmó.

Danna García, una de las protagonistas de Pasión de gavilanes (Foto: Captura/@dannagarciao)

La noticia, muy aplaudida, confirmó las sospechas positivas de los internautas. Y es que, desde hace semanas, las publicaciones de Brown en redes sociales apuntaban a la nostalgia, particularmente por Pasión de Gavilanes. De algún modo, dicen los fanáticos de la producción, él enviaba “señales” para confirmar de forma tácita su participación en la segunda parte.

Probablemente la publicación más comprometedora fue una de Instagram: Brown subió una imagen del sombrero que usó encarnado a Franco. “Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y fue parte de una gran historia. Esta semana les cuento qué haremos con él”, escribió.

Con esta publicación Michel Brown confirmó que será parte de la segunda temporada de Pasión de gavilanes (Foto: Captura Instagram/@michel123brown)

Sobre Pasión de Gavilanes 2 se sabe que se estrenará a mediados de 2022. Contará, entre los nuevos actores, con tres jóvenes que encarnarían a los hijos de Norma Elizondo y Juan Reyes.

Con la confirmación de Brown se completa el “sexteto” de protagonistas. Vale destacar que otros recordados actores que volverán son Zharick León (Rosario Montes), Kristina Lilley (Gabriela Elizondo) y Tatiana Jáuregui (Dominga).