Miguel Habud revivió su conflictiva separación de Valeria Lynch: “Una persona enojada puede llegar a hacer cualquier cosa”

El fin de la relación entre Miguel Habud y Valeria Lynch fue un escándalo. Corría el año 2003 y mientras la famosa cantante acusaba al actor de infiel y le hacía juicio por un departamento que, decía, le pertenecía a ella en su totalidad, él se defendía en los medios y esperaba la resolución judicial. Hoy, casi 20 años después de aquella tormentosa separación y de haber ganado la batalla legal, el actor rompió el silencio y revivió viejas heridas.

Según mostraron las imágenes en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, Habud charló con la periodista Andrea Chiarello en el programa Mamás Felices TV. Según recordó, el fin de la relación de ocho años no fue consecuencia de sus supuestas infidelidades, sino que lo que sucedió es que la pareja dejó de funcionar. Además, habló del conflicto legal que los enfrentó y en el que la justicia le dio la razón.

“¿Vos creés que a Valeria Lynch no le gustó que le ganaras el juicio de esa casa?”, quiso saber la conductora. “ A Valeria no le gustó que yo me fuera de su vida. Porque eso intimó el juicio, sino no hubiera existido el juicio. Si dos personas terminan bien, se pueden sentar en un café a hablar y resolver los números de lo que fuera de la manera más tranquila ”, explicó Habud.

Consultado por los rumores de infidelidad que Lynch había hecho trascender, el actor dio por tierra con esas versiones. “Cuando vos terminás una relación, podés llegar a recurrir a eso”, explicó. “Pero la realidad es que se terminó porque la pareja no funcionaba, esa es la verdad”, agregó.

Sobre el juicio que enfrentó, Habud explicó que fue la cantante la que llevó la situación hasta esa instancia y analizó el motivo y compartió su teoría sobre el desenlace. “ Yo no estaba enojado, la del enojo fue siempre ella, entonces el juicio lo provocó ella, lo perdió porque ella lo quiso hacer, no tenía ningún sentido el juicio. Era una división de algo que habíamos comprado juntos y se podía separar ”, dijo.

En otro fragmento de la charla, el intérprete hizo público lo que para él fue el comienzo del feroz enfrentamiento. “Cuando vino el tema de Víctor Victoria, a mí no me gustó que me dejaran sin trabajo. Nadie se mete con el trabajo de otro, en este medio es muy jorobado meterse con el trabajo de otra persona. Con los años y con los reportajes, así como estoy hablando con vos, otros colegas tuyos me han dicho que han sabido de intentos de que yo no trabajara en algunos lugares”, dijo sin rodeos. Habud se refiere al musical que, en 2005, le presentó a Alejandro y Diego Romay pero, luego de que los productores decidieran contratar a la cantante para el rol principal, terminó siendo desafectado del proyecto por un supuesto pedido de Lynch.

Si bien en un principio no quiso creer en esos trascendidos, recordó que cuando la actitud de Valeria cambió empezó a pensar que podía ser verdad. “ Evidentemente, una persona enojada puede llegar a hacer cualquier cosa. El tema es que si yo estuve en el aire hablando de este tema, fue porque me empujaron la verdad porque yo el juicio lo hubiese evitado de todas las maneras ”, señaló. “Si vos te metés con el trabajo del otro, el otro tiene derecho a reaccionar, yo vivo de mi trabajo... Yo tenía que defender lo mío y la manera era salir a decir que la verdad era esa”, completó.

Habud y Lynch iniciaron su relación en 1995, cuando ambos protagonizaban junto a Aníbal Silveyra la puesta de El beso de la mujer araña. Estuvieron juntos hasta 2003 y separación abrió las puertas a un escandaloso conflicto.