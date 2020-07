La conductora de Bake Off narró que camino a la clínica para tener a su beba Filipa fue detenida por agentes de la policía y vivió una experiencia que ahora resulta cómica Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 13:08

La pequeña Filipa, hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso, nació el pasado 4 de julio en un sanatorio de Palermo. Pasados una veintena de días del feliz acontecimiento, la conductora de Bake Off contó una desopilante escena que vivió en un control policial cuando se dirigía al centro de salud, ya a punto de parir.

La desopilante anécdota de Paula Chavez parada por un control policial a punto de parir.- Fuente: Telefé 01:17

Video

Chaves reveló ese suceso en la previa del nacimiento de Filipa, en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, ayer por la tarde en el programa Cortá por Lozano, de Telefé."Salimos de casa, con contracciones bastante intensas, en el auto -comenzó la narración la modelo-. Una contracción la respiraba y la otra mordía el asiento de cuero".

En ese momento, el auto, conducido por su marido, Pedro Alfonso, fue deteneido por un control policial. "Nos pararon en un control ahí en la bajada de Sarmiento porque Dorrego estaba cortado. Yo iba con 10 centímetros de dilatación, que la que parió sabe lo que es, Filipa estaba ahí como queriendo asomar", continuó con la anécdota Cháves.

Chaves y Alfonso suelen compartir gran parte de su vida en redes sociales, pero la anécdota del control policial permanecía inédita

"El policía preguntó dónde íbamos y Pedro, con toda la tranquilidad, le dice: 'Mi mujer está pariendo', entonces el agente le preguntó: '¿Pero por qué no fue por la vía de sanidad?'. Entonces fue cuando yo le digo al policía: '¡Dejalo pasar!'", contó la conductora, dando cuenta de la desesperación que tenía en ese momento por llegar a la clínica.

Al continuar la anécdota, Chaves resaltó el papel de una agente policial en el control: "Miro para el costado y había una policía mujer con su tapaboca negro. No me la olvido más, y si me estás viendo, te mando un beso grande y quiero que sepas que fuiste importante en mi parto".

"Estaba tapada hasta acá (la policía) -continuó la conductora-. Le vi sus ojos en la noche, se asomó a la ventana, me miró y me dijo: '¡Vamos!'. Me dio como una fuerza, una garra impresionante. Yo me dije: 'Esta parió, sabe lo que estoy sintiendo'. Llegamos a la clínica y a la hora nació Filipa".

La beba que nació el 4 de julio es la tercera hija de la pareja de Alfonso y Chaves, que ya contaban con Olivia, de 6 años y Balthazar, de 3. Gran parte del proceso del embarazo y luego del nacimiento de la pequeña fue comunicado por el matrimonio a través de sus redes sociales, donde tienen millones de seguidores.

Pero esta anécdota con intervención policial, hasta ahora era inédita.