Paula Varela estalló sin filtros contra Érica Rivas: “Me saca mal”

escuchar

Paula Varela, periodista que en la actualidad integra el equipo de Socios del espectáculo (eltrece) estalló este mediodía contra Érica Rivas, luego de escuchar cómo una de sus asistentes trató de forma poco amable al cronista del programa que había ido a entrevistar a la actriz al teatro. “Me saca mal”, resumió en más de una ocasión la panelista.

Cabe recordar que Érica Rivas es la única integrante del elenco original de Casados con hijos que no se sumó a la adaptación teatral de la sitcom en el Gran Rex, que desde su estreno este mes se convirtió en un verdadero suceso de público.

El miércoles, Intrusos (América) puso al aire una nota que reflejó lo que sucedió cuando un cronista fue a preguntarle Rivas al teatro Roxy, de Mar del Plata, donde la actriz protagoniza la obra ¿Qué pasa hoy acá?, qué opinaba de esa exitosa adaptación. El resultado fue un tenso momento en el que la actriz no contestó las preguntas del cronista y lo invitó a ver su obra de modo cortante y con una sonrisa hierática.

En Socios del espectáculo, por eltrece, retomaron el tema y no solo emitieron el fragmento de sus colegas sino que contaron que su propio cronista, Santiago Riva Roy, intentó entrevistar a Rivas a la salida de esa misma función, con un resultado similar. El cronista afirmó que un asistente de la actriz se burló de él, preguntándole, con ironía, qué había que estudiar para ser periodista de ese programa. “Ah, un b... importante”, acotó desde el piso Varela, que ya empezaba a mostrar su enojo con la situación.

Érica Rivas vivió un momento tenso cuando le preguntaron sobre la obra de teatro Casados con hijos

Riva Roy contó luego que llegó otra asistente de Érica (Rivas): “Dijo si nos queríamos ir. No dejó contestar nada la asistente de Érica. Era como un monólogo. Venía, hablaba y se alejaba. ‘¿Perdón, te puedo contestar o es un monólogo?’, le dije y me contestó: ‘Somos mujeres y no es no’”.

Entonces, el cronista relató que no le dejó pasar el último comentario a la mujer que hablaba en nombre de Rivas: “Me paré y le dije: ‘No me juegues con la carta del género’”. “Qué nivel de maltrato, esto me saca”, se escuchó nuevamente la voz de Varela desde el estudio.

“¿Qué pasa, Paulita?”, le preguntó entonces Rodrigo Lussich, coconductor del ciclo, a la periodista y añadió: “Estás sacada, Paulita”.

Paula Varela estalló contra Erica Rivas

“No, no, esto me saca”, respondió, furiosa, la periodista, y luego se explayó sin miramientos: “Me saca la gente que se pone la mascarita de sororidad y de ser respetuosa y quiere que respeten su trabajo y no respeta el del resto. Me sacan, pero mal. Porque siento que son una falsedad absoluta”.

Luego, lejos de calmarse, la cronista arremetió: “Si te ponés un pañuelito y levantás una bandera, viví igual, mi amor. Sé respetuosa con la gente que labura del otro lado”.

El cronista de Socios del Espectáculo, Santiago Riva Roy, aseguró que los asistentes de Érica Rivas se burlaron de él Captura

“No te enojes, Paula, estás angustiada. Nunca te vi así, en tantos años de trabajo”, le dijo, entonces, su compañera del trabajo Virgina Gallardo.

“Te juro que me enoja”, replicó ella y fue por más: “Me saca la gente ingrata, me saca la gente de m... Me saca, lo siento. Érica Rivas, sos una excelente actriz, pero te comportás como el o...”.

Erica Rivas como María Elena Fuseneco en Casados con Hijos

Luego del momento de explosión de Varela, el cronista que había estado en el teatro de Rivas, reflexionó que su asistente “pecó de ser más papista que el Papa” y negó cualquier connotación de su trabajo con situaciones de desigualdad de género.

Entonces, Mariana Brey pidió el nombre de la asistente y aclaró que era para no poner “en nombre de Érica” lo que hacía “una intermediaria”. Y Lussich cerró: “En el caso de Érica, ya había mostrado con la gente de Intrusos que no quería hablar. Sintió que ya dijo todo lo que tenía para decir”, concluyó.

LA NACION