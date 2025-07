Pedro Pascal habló de los alfajores argentinos y se volvió viral: “Evitó un conflicto”

La familia de superhéroes más famosa regresó a los cines con una versión renovada y un elenco nuevo, pero conocido. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn son los protagonistas de la nueva adaptación de Los cuatro fantásticos: primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps). Mientras el público los ve en la pantalla grande, los actores recorren el mundo para promocionar la película y eso no solo les implica alfombras rojas y entrevistas, sino también juegos y hasta clases de cocina. Mientras preparaban una pizza, la conversación viró hacia un postre “chileno” pero, como buen latinoamericano, Pascal alzó la voz y le aclaró al mundo que se referían a una preparación Argentina. El video se viralizó y los fanáticos reforzaron, aún más, su aprecio por el artista.

Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn y Vanessa Kirby participaron de una clase de cocina (Foto: Captura de video / The New York Times Cooking)

Esta semana los protagonistas del nuevo film de Marvel estuvieron en el ciclo The New York Times Cooking, donde se vieron obligados a responder preguntas mientras demostraban sus habilidades culinarias para preparar una pizza. En un momento de la charla, Pascal les preguntó a sus compañeros qué comida podrían ser. Quinn se describió como “salchichas con puré de papas y un poco de mostaza”. Sobre Kirby coincidieron que podría ser una “pavlova” y sobre Moss-Bachrach un “ceviche con martini”.

“¿Yo qué soy?“, le preguntó directamente Pascal al actor de El oso (The Bear). ”Hay un particular postre chileno... ¿Torta chilena?“, le comentó. Rápidamente, el protagonista de The Last of Us cuestionó: ”¿Alfajor?“. ”Sí, tiene capas...“, describió Ebon. Pero en ese momento, Pascal lo interrumpió, miró directo a la cámara y le dio el crédito a quien correspondía. ”Esa sería una galleta típica de la Argentina“, dijo con énfasis e hizo reír a sus compañeros.

Pedro Pascal aclaró que el alfajor es argentino y lo llenaron de elogios (Foto: Instagram @marvelstudios / RocioChiappino - Shutterstock)

La secuencia rápidamente se viralizó y varios fanáticos salieron a elogiar el gesto del actor. “Pedro Pascal corrigiendo y diciendo que el alfajor es argentino, me es imposible no amarlo. El chileno más querido por este país”; “Le preguntaron a Pedro Pascal si el alfajor es chileno y el loco aclaró rápido que era argentino. Evitó un conflicto global”; “Otro día coronados de gloria: Pedro Pascal reconociendo que el alfajor es argentino” y “Gracias por defendernos Pedro Pascal, que quede claro que el alfajor es Argentino”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X.

Los usuarios de las redes elogiaron la actitud de Pedro Pascal (Foto: Captura de X)

Se presentó en un concurso en Nueva York y fue elegido como “el doble” de Pedro Pascal

El fanatismo por el actor de Game of Thrones es tal que hace un par de semanas un restaurante de comida mexicana del Lower East Side en Nueva York, llamado Son del North, lanzó un concurso para encontrar a su doble. Se acercaron unos 30 candidatos y los presentes eligieron como ganador a George Gountas, alias Pedro #5, un padre de familia de 42 años del barrio de Greenpoint, Brooklyn. Como premio recibió un cheque por 50 dólares y un año de burritos gratis. El acontecimiento causó furor e incluso los usuarios de las redes sociales se mostraron más que conformes con la decisión. “Ni el mismo Pedro se asemeja tanto como el número 5 jajaja”, comentó uno de ellos.

Pedro Pascal tiene su doble: un hombre de Brooklyn fue elegido como la persona más parecida al actor de Game of Thrones (Foto: Instagram @pascalispunk / @danny_loor_media)

Tras el concurso, el ganador habló con The Hollywood Reporter y aseguró que la experiencia “fue increíble”. “Soy el diseñador de iluminación en The Daily Show (Comedy Central), un lugar maravilloso para trabajar. Somos un grupo muy unido y nos enviamos un mensaje de texto diario sobre lo que necesitamos para el día. Uno de los directores de escena, Tyler, encontró el anuncio del concurso y me dijo ‘George, andá a ganar unos burritos gratis’. Se lo mostré a mi esposa y me dijo ‘sí, vas a ir’. Mi vecina es estilista y directora de arte y prestó ropa. Fue todo un acontecimiento”, reconoció.