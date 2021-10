“Pensé que me quería chorear”: Jimena Barón relató un susto que tuvo un final inesperado

Jimena Barón contó una situación particular que le ocurrió en la calle mientras caminaba y que la sorprendió por su desenlace. La jurado de La Academia narró en Twitter un episodio que vivió este viernes cuando una persona desconocida se le acercó mientras ella estaba distraída y pensó lo peor. Su relato provocó una gran repercusión entre sus seguidores.

“Yo, con auriculares, agarré el teléfono fuerte pensando que quería chorear”, comenzó a explicar la cantante en un tuit que pronto se volvió viral. “Y me avisó que se me cayeron 1000 pesos del bolsillo”, escribió, revelando el final inesperado de la anécdota. “Los cachetazos de la vida”, definió.

Muchos usuarios que habían pasado por situaciones similares se sintieron identificados con su mensaje. “Uno está tan psicopateado con la realidad que se te acerca alguien y tenés un miedo, que hace que pienses que algo anda mal”, dijo uno de sus seguidores. Otros aseguraron que, al igual que ella, hubiesen sentido temor. “Y bue… Pero en esta época podés esperar cualquier cosa. Yo hubiera hecho lo mismo”, trató de tranquilizarla una persona.

La cantante se sinceró en Twitter sobre un episodio que vivió en la vía pública

“Todavía hay gente buena y honesta en la calle. Creo que hoy en día todos tendríamos la misma reacción”, sumó otro. “Cuando los miedos vienen del lado de sentirnos con culpa, y no obstante, seguramente, volvemos a repetir esa acción. A veces, cuesta evitar hacer juicios anticipados en esas situaciones. La vida misma”, agregó alguien más. “Hoy en día, lamentablemente tenemos que estar alertas siempre. Y cuando pasan estas cosas bienvenido”, “Que feo llegar a esto, pero por suerte sigue habiendo mucha gente honesta”, fueron otros de los comentarios que recibió Barón en la misma línea.

Jimena Barón hizo un mea culpa por prejuzgar a una persona desconocida en la calle instagram

La indignación de Jimena Barón por un fraude con su imagen

Esta semana, Jimena también salió a aclarar que no trabaja con marcas de suplementos dietarios. “No tomo suplementos mágicos. Es mentira cualquier publicidad que me involucre con esas mier... Personalmente no creo en nada de eso y jamás tomé nada. Yo entreno de lunes a sábado y como saludable. Punto. A mover el esqueleto y a cambiar la alimentación si están en búsqueda de un cambio. Nutricionistas y entrenadores, el resto es puro chantaje”, escribió en una story de Instagram.

Jimena Barón realizó un fuerte descargo contra las marcas que usan su imagen sin permiso

Además, con una dosis de humor, se refirió a algunas imágenes que circulan en las redes sociales prometiendo contenido de la cantante para el público adulto: “Tampoco vendo videos porno. Cualquier cuenta de Instagram que no sea esta ofreciendo videos, no soy yo. No sean ingenuos, yo se los regalo”.