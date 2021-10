La indignación de Jimena Barón por el uso de su imagen en productos para adelgazar y páginas porno

Jimena Barón es una de las celebridades más controvertidas del ambiente y suele encontrarse en el centro del debate público. A veces por sus atrevidas fotos en las redes sociales, otras por las fuertes declaraciones que realiza en la televisión y también por su vida amorosa. Pero, esta vez, es noticia porque tuvo que acudir a su Instagram para aclarar algunos rumores.

En Internet puede encontrarse de todo y es sabido que muchas marcas utilizan las imágenes de artistas conocidos para vender sus productos sin tener su consentimiento previo. Mientras algunos famosos deciden ignorar este tipo de accionar, la cantante dejó en claro que no es la clase de persona que se queda callada.

Jimena Barón es una de las artistas más activas en las redes sociales

Por eso, utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro que ella no está promocionando ni realizó ningún video porno y que tampoco trabaja junto a marcas de suplementos dietarios.

“No tomo suplementos mágicos. Es mentira cualquier publicidad que me involucre con esas mierdas”, escribió en la red social en letras color blanco sobre un fondo totalmente negro. Asimismo, agregó: “Tampoco vendo videos porno. Cualquier cuenta de Instagram que no sea esta ofreciendo videos, no soy yo”. A modo de cierre, y con su característico sentido del humor, lanzó: “No sean ingenuos, yo se los regalo”.

Jimena Barón furiosa con quienes usan su imagen para vender videos porno instagram

Esta no es la primera vez que la creadora de “La Tonta” tiene que salir a desmentir su asociación con ciertas marcas. Durante los últimos años, la actriz realizó una gran transformación física y, en repetidas ocasiones, se le adjudicó este cambio a intervenciones quirúrgicas o al consumo de productos “milagrosos” que prometen un descenso de peso rápido. Aprovechando estos rumores, algunas marcas decidieron utilizarla como sponsor no oficial.

Jimena Barón realizó un fuerte descargo contra las marcas que usan su imagen sin permiso

Pero lejos de apoyar estas prácticas, Jimena se mantuvo firme en su postura. “Cualquier publicidad con productos mágicos para adelgazar es mentira. Son fotos robadas y sin autorización para que compren algo que además no funciona”, expresó en otro descargo tiempo atrás.

“Personalmente no creo en nada de eso y jamás tomé nada. Yo entreno de lunes a sábado y como saludable. Punto. A mover el esqueleto y a cambiar la alimentación si están en búsqueda de un cambio. Nutricionistas y entrenadores, el resto es puro chantaje”, finalizó.

La jurado de La Academia suele ser muy abierta en torno a su salud, tanto física como mental, y recientemente habló con sus seguidores del tema. Durante una sección de preguntas y respuestas que realizó en Instagram, decidió quitar algunas dudas que tenían sus fans sobre su vida.

Jimena Barón se muestra orgullosa en las redes instagram

Entre ellas, dejó en claro que se encuentra en tratamiento psicológico: “Con terapia entendí que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, pero claro está, cuando me relaciono con otras personas tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen sentir insegura. Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial”, manifestó a corazón abierto.