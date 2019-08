El actor y director teatral habló sobre el accidente doméstico que lo mantuvo internado varios días Crédito: Instagram

"Me caí, me fracturé el cerebro, me rompí la cara en siete", contó Pepe Cibrián sobre el accidente que lo llevó a permanecer varios días internado. "Tengo que hacerme tomografías. Pasé siete días en terapia. Me daban tanta morfina que no me acuerdo de nada", agregó a una semana de la caída que derivó en su internación en el Sanatorio Otamendi.

"Me tropecé por boludo. Por ser ansioso. Tengo la boca seca por la medicación y es espantoso", señaló en diálogo con Intrusos, desde el living de su casa. "Ayer salió en todos los diarios mi agradecimiento a la gente en Instagram. Me puso muy contento. Y me conmueve que en Rosario a la gente no le importó tener que devolver las entradas. El amor que me han dado ahí es enorme. Voy a volver", dijo muy sensibilizado, sobre la reprogramación que debieron hacer de las funciones de la obra que protagoniza, La dama de las rosas.

El comienzo del móvil, sin embargo, no mostró al actor y director teatral con el mejor de los humores. "Me estaba desmayando mientras esperaba para salir al aire, porque estaban estas que no se quienes son", dijo en referencia a las previas que se emitieron en el ciclo de América: una sobre el romance de Tini Stoessel y Sebastián Yatra, otra sobre paso de Jimena Barón por el programa de Susana Giménez, y una tercera nota con Noelia Marzol. "Me gusta que seas el cabrón de siempre", le contestó Jorge Rial al hijo de Ana María Campoy.

Sobre el final de la entrevista, Campoy se mostró aún más sensible para hablar de su propia muerte y cómo la imagina. "Antes de cremarme quiero que me velen. Me salvé muchas veces de la muerte. Sé que el día que me vaya me van a recordar, pero a los dos años no se acuerda nadie. Mis alumnos no saben quién fue Alfredo Alcón", señaló compungido.