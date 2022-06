Pepe Cibrián se enojó con un comentario sobre su casamiento y quiso abandonar el móvil: “Eso no es cierto”

A los 74 años, Pepe Cibrián volvió a apostar al amor. En marzo, hizo pública su relación con Nahuel Lodi, de 32 años. La pareja se conoció a través de una aplicación de citas y tras su primer encuentro personalmente descubrieron que querían vivir sus vidas unidos. El romance llenó cada rincón de sus rutinas, y tal es la unión que tienen, que decidieron dar un paso más y contraerán matrimonio. Estos sentimientos son muy claros para ambos y el artista sabe que los malos entendidos al respectos pueden ser miles, por ello no dudó en demostrar su enojo contra Carlos Monti y Pablo Montagna, quienes le cuestionaron en vivo la decisión de una inminente boda.

“Antes que nada quisiera aclarar algo con mi amigo Monti y con el chico que no conozco; primero ya soy un señor muy grande como para que a mí el padre de nadie me diga que se va a casar alguien conmigo”, expresó visiblemente enojado Pepe Cibrián en diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece). El artista había pautado una entrevista para hablar de la feliz noticia, pero previo a su aparición en vivo tanto Carlos Monti como Pablo Montagna opinaron sobre el próximo enlace.

La pareja contraerá matrimonio (Foto Instagram @pepecibrianc)

Para dar la noticia del casamiento, Carlos Monti indicó que la iniciativa habría sido por parte del suegro de Cibrián. “El propio papá de Nahuel le dijo a Pepe: ‘Yo le dije a mi hijo que se case con vos, que no sé que está esperando’”, señaló el periodista. Estas palabras llamaron la atención de su colega, Pablo Montagna, que vaticinó un futuro escándalo en la pareja. “¿30 años y te casás porque tu papá te dijo? Esto va a terminar mal. Después cuando Pepito diga ‘me falta tal cosa’, no llamen a la policía. Tengo miedo, pepito”, aseguró.

Estas palabras no fueron del agrado de Pepe Cibrián que no dudó en indicar la gran molestia por la opiniones que había escuchado. Por lo contrario, señaló que la decisión de un casamiento no es por una sugerencia sino que se trata de una celebración del amor de ambos. “Eso no es cierto, es una tontería y realmente afecta a la buena imagen de su padre, de Nahuel y la mía”, expresó muy molesto.

Pepe Cibrián se enojó con Nosotros a la Mañana

En medio de su enojo, se tomó el tiempo para explicar cómo había sido el momento en el que junto a su pareja decidieron casarse. “Yo un día estaba en su casa y dije delante de su padre y sus hermanos: ‘¿Qué pasa si nosotros nos casamos?’. Y él me respondió: ‘Si ustedes van a ser felices, es la decisión de ustedes’. Tiempo después, él preguntó si nos casábamos y le dije que sí, que en un junio. Eso fue la conversación”, expresó. Acto seguido anunció que no seguiría con la nota, ya que estaba ofendido.

Ante el tenso momento, “El Pollo” Álvarez, conductor del ciclo, tomó la palabra para intentar apaciguar el enojo del artista. “Este programa no es así, te pedimos disculpas por eso”, expresó. Si bien la aclaración fue afortunada, Cibrián explicó que no soportaría escuchar tal agresión hacia su parte en el momento que debería transmitir alegría.

Pepe Cibrián anunció su casamiento (Foto Instagram @pepecibrianc)

Ante esta la situación, fue Carlos Monti quien tomó la palabra y no dudó en disculparse con la comunicación de la información. “Por ahí mal interpretó, es amigo y si hay alguien que no tiene mala leche con él... Puede ser que la síntesis que hice con lo de tu suegro se mal interpretó”, aseguró el periodista en busca de calmar los ánimos. La aclaración fue un gesto que hizo que el artista cambiara rotundamente de estado, por lo cuál subrayó que la relación con el periodista era la mejor, y por ello aseguró que creía que no había una mala intención de su parte, motivo por el cual la nota siguió su rumbo.

Por el resto de la extensión de la comunicación, Pablo Montagna y Pepe Cibrián no cruzaron palabra. Sin embargo, en diálogo con LA NACIÓN, el periodista aseguró que al terminar el programa se comunicó con el artista con quien tuvo un ameno diálogo y que el entredicho del vivo quedó aclarado sin problemas.