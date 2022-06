Camila Homs y su nueva vida de soltera: salidas, reencuentro con De Paul ¿y bailes al ritmo de Tini?

Luego de su separación de Rodrigo De Paul, Camila Homs dejó su vida en España y se instaló junto a sus dos hijos de nuevo en Argentina. Y lejos de “llorar por los rincones” por el fin de su relación con el mediocampista de la selección nacional -escándalo con Tini Stoessel mediante-, a la joven se la puede ver en fiestas y boliches, disfrutando de su soltería y de la noche porteña.

En una de esas salidas, Homs fue abordada por la movilera de Socios del espectáculo y habló de su regreso, de su amigo Nacho Lecouna, del amor y de la música de la flamante novia de su ex: ¿Baila al ritmo de Tini?

“¿Cómo es volver a vivir con tus hijos acá en Argentina?”, arrancó la periodista de eltrece la nota. Con una enorme sonrisa y mucha simpatía, Homs se mostró feliz por poder volver a compartir el día a día con su familia, “cosa que por un montón de años no tuve la oportunidad”, aseguró.

Sobre su relación con De Paul, Homs explicó que tienen buen diálogo, que es directo y cordial por el bien de sus hijos y que todo lo referente a la parte legal y a la separación de bienes, quedó en manos de sus abogados. “Yo ahora estoy con [el abogado] Ignacio Trimarco así que él se está encargando de toda la parte legal”.

Muy amiga de Nacho Lecouna, -quien hace pocos meses perdió a su padre, el reconocido productor televisivo Raúl Lecouna-, la modelo reveló que lo vio bien dentro de lo que se puede tras una pérdida tan grande. “Está haciendo algo que él ama hacer y siempre con esa buena onda, con esa alegría. Es una buena persona” , explicó. Y cuando la notera quiso saber si Nacho podría ser un posible nuevo amor en su vida, descartó de plano la relación: “Con Nacho todo lo mejor, pero como amigos”.

“¿Te gustaría volver a enamorarte?¿Te está picando el bichito?”, continuó la notera, mientras que Camila, entre risas y nervios, dio una respuesta bastante ambigua. “Qué se yo, no sé... No voy a hablar de eso pero no cierro la puerta, obvio” , disparó, y luego, cuando le preguntaron si había alguien puntualmente “revoloteando” alrededor de ella y “alegrando su corazón”, volvió a reírse: “No sé, no me hagas poner colorada. No voy a decir nada. Estoy muy bien así”, completó.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel hace tiempo que oficializaron su noviazgo Archivo

Por último, Homs hizo referencia al encuentro con De Paul en el boliche Tequila, y negó, como se rumoreó, que el cruce haya sido tenso. “No, no. Cero tenso. No sé por qué dijeron que había sido tenso. Él estaba con sus amigos y yo con mis amigas, así que cada uno en la suya” .

Cuando le preguntaron si Rodrigo le había presentado a Tini como su novia, Homs se puso seria y respondió: “No voy a hablar de eso”. Sin embargo, cuando la periodista quiso saber si escucha y le gusta la música de la exVioletta la modelo volvió a ser toda risa: “Si, re. Es repegadiza. Tiene muy buenos temas. Se baila. Sí” , cerró.

Camila Homs y Rodrigo de Paul se conocieron cuando tenían 15 y 17 años, respectivamente. Por ese entonces, él recién daba sus primeros pasos como jugador de Racing y ella lo seguía a todas partes. Cuando al deportista le surgió la oportunidad de irse a Valencia, nada cambió y se fueron juntos a construir una familia en el continente europeo.

Camila Homs y Rodrigo De Paul, con su primera hija Francesca Instagram @camihoms

Un par de años después recibieron a su primera hija, Francesca, y en el 2021 llegó el más chico de la casa: Bautista. No obstante, para cuando el niño nació, la situación había dado -o estaba por dar, según quien cuente la historia- un giro inesperado. De acuerdo a Yanina Latorre, el día siguiente al parto firmaron el documento de separación.

Según la modelo, la relación llegó a su final oficial en enero del 2022. Sin importar las fechas exactas, la realidad es que meses después de tener a su segundo hijo, Rodrigo De Paul apareció en todos los portales de noticias muy acaramelado con Tini Stoessel.